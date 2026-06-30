Los hoteleros estallan por la basura en s'Arenal de Llucmajor: "Es un fracaso absoluto de gestión"

La Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP) ha denunciado públicamente la grave situación que atraviesa nuevamente s'Arenal de Llucmajor por la acumulación de basura en la vía pública, con contenedores completamente desbordados y residuos amontonados durante días en plena temporada alta y coincidiendo con las elevadas temperaturas. Desde la patronal hotelera aseguran que resulta "incomprensible" que la situación vuelva a repetirse apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento de Llucmajor anunciara un nuevo contrato para reforzar el servicio de limpieza y recogida de residuos.

Contenedores llenos de basura en s'Arenal. / R.F.

El presidente de la AHPP, Pedro Marín, ha mostrado su indignación por lo que considera un problema estructural de gestión. "Es incomprensible e indignante que sigamos así año tras año. Se anunció a bombo y platillo una solución definitiva, pero la realidad es que volvemos a estar exactamente igual o peor que el año pasado. Es evidente que esto no es un problema puntual, es un fracaso absoluto de gestión", afirma.

"Es incomprensible e indignante que sigamos así año tras año" Pedro Marín — Presidente de la AHPP

La asociación subraya que las críticas no proceden únicamente del sector hotelero. Según explica, residentes, comerciantes y otros sectores económicos llevan días denunciando una situación de suciedad, malos olores e insalubridad que consideran impropia de un destino turístico de primer nivel. Además, los hoteleros consideran especialmente llamativo que esta problemática se produzca en Llucmajor mientras que en otros municipios donde opera la misma empresa concesionaria no se registran episodios similares. "Esto evidencia que el problema no es únicamente del servicio, sino de la gestión, la supervisión y la planificación", sostiene Marín.

"No es un problema puntual, es un fracaso absoluto de gestión" Pedro Marín — Presidente de la AHPP

Preocupación

La AHPP advierte de que el deterioro de la limpieza urbana está teniendo un impacto directo sobre la imagen turística de s'Arenal. "Estamos en uno de los momentos más importantes de la temporada y lo que ven nuestros visitantes es suciedad y descontrol. Esto tiene consecuencias directas sobre la reputación del destino y sobre la actividad económica", señala el presidente de la asociación.

"Estamos en uno de los momentos más importantes de la temporada y lo que ven nuestros visitantes es suciedad y descontrol" Pedro Marín — Presidente de la AHPP

La patronal también alerta del riesgo sanitario que supone la acumulación de residuos en plena ola de calor. "No se puede normalizar que las calles estén en estas condiciones. Es un problema grave que afecta tanto a quienes nos visitan como, sobre todo, a quienes viven y trabajan aquí", añade.

Los hoteleros recuerdan que llevan meses advirtiendo de las deficiencias del sistema y consideran que la falta de previsión por parte del consistorio ha desembocado, una vez más, en una situación que califican de "perfectamente evitable". "No sirve anunciar contratos si luego no se traducen en mejoras reales. La gestión no se mide en titulares, se mide en resultados, y hoy por hoy son inexistentes", afirma Marín. Por ello, la AHPP reclama actuaciones "inmediatas, contundentes y visibles" que permitan recuperar la normalidad y exige responsabilidades políticas ante lo que considera una reiteración de negligencias. "Esto no puede volver a normalizarse. No es una incidencia aislada, es una constante. Si el Ayuntamiento no es capaz de garantizar un servicio básico como la recogida de basuras, está fallando en lo esencial. La paciencia del sector se ha agotado", concluye el presidente.

La asociación reitera, no obstante, su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Llucmajor para encontrar soluciones, aunque insiste en la necesidad de actuar con urgencia para evitar que s'Arenal continúe deteriorando su imagen y perdiendo competitividad como destino turístico.