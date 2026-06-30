Esporles estrena la nueva concesión de la recogida de residuos con mejoras en el servicio
El nuevo contrato, adjudicado a Melchor Mascaró por cinco años, se implantará de forma progresiva e incluirá más medios, control GPS y una nueva área cerrada en Es Verger
Este miércoles comienza el nuevo contrato de recogida de residuos de Esporles concedido a la Melchor Mascaró para modernizar y estabilizar el servicio con mejoras como la recogida de vidrio puerta a puerta que eliminará progresivamente los contenedores verdes de la calle, y el uso de un nuevo cubo multifracción, que se repartirá a todas las casas. Aunque el nuevo servicio empieza el 1 de julio, su implantación será progresiva para ajustarla al que se prestaba hasta ahora y además irá acompañada de una campaña informativa. El nuevo contrato de recogida y transporte de residuos municipales, por 5 años, lo prestará Melchor Mascaró, que sustituye a FCC Medio Ambiente.
El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha destacado que "después de años de dificultades, se pone en marcha un nuevo contrato que debe permitir estabilizar definitivamente el servicio, mejorar su calidad y seguir avanzando hacia un municipio más limpio y más comprometido con la recogida selectiva".
Posibles incidencias
El Ayuntamiento pide comprensión a la ciudadanía ante las posibles incidencias iniciales, a la vez que confía en que la coordinación entre los servicios municipales y la nueva empresa permitirá reducirlas al máximo.
Otra novedad será la creación de una nueva área de aportación cerrada en Es Verger, la incorporación de más medios como un camión nodriza, la mejora de los recursos del servicio y de las condiciones laborales del personal y la implantación de sistemas de control y seguimiento mediante tecnología GPS, que permitirán un mayor control del servicio y una respuesta más rápida a las incidencias.
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