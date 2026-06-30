Deià ya necesita hasta seis camiones cisterna al día por la falta de agua

El Ayuntamiento de Deià ha informado de que la grave falta de recursos hídricos que afecta actualmente al municipio obliga a transportar entre cinco y seis camiones cisterna diarios para garantizar el abastecimiento de la red municipal de agua.

Según una nota difundida por el consistorio, este esfuerzo supone una carga logística y económica considerable, motivo por el cual apela a la responsabilidad colectiva para reducir el consumo de agua procedente de la red municipal.

En su comunicado, el Ayuntamiento pide a los vecinos que limiten el uso del agua a las necesidades imprescindibles y eviten cualquier consumo no esencial. El consistorio encabezado por Joan Ripoll subraya que la colaboración ciudadana es “clave” para asegurar que el agua disponible llegue a todas las viviendas del municipio en un contexto de escasez creciente.

Prudencia

Por ello agradece la comprensión y la implicación de los residentes ante una situación que, recalca, requiere prudencia, cooperación y un uso racional de un recurso cada vez más limitado.

Deià es un municipio que ya se ve afectado de forma habitual por la sequía debido a sus limitados recursos hídricos. Ello hace que cada año deba contratar camiones cisterna para garantizar el subministro domiciliario durante los meses de verano, la época de mayor actividad.

Hasta ahora el ayuntamiento se ha limitado a lanzar recomendaciones para que la ciudadanía limite el consumo.