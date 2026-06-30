Baleares suma dos nuevas ‘banderas negras’ por contaminación y masificación en su litoral

Ecologistas en Acción ha presentado este martes su informe anual ‘Banderas Negras’, elaborado a partir del marcado de 48 puntos del litoral español tras estudiar 8.000 kilómetros de costa. En el caso de Baleares, las banderas han recaído en la bahía de Pollença, donde la entidad pide una restauración ecológica, y en cala Galdana, en Menorca.

La cala menorquina ha sido incluida por la entidad ecologista en el capítulo de vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración.

Pollença, bajo presión por la masificación turística

La bahía de Pollença, en el norte de Mallorca, ha sido señalada por degradación ambiental derivada de la turistificación y la masificación.

En concreto, Ecologistas en Acción denuncia en esta zona la proliferación de fondeos ilegales, así como vertidos y suspensión de sedimentos.

Piden restaurar los hábitats marinos degradados

La entidad reclama la restauración ecológica del saco interior de la bahía de Pollença, mediante la recuperación de los hábitats marinos degradados por la presión turística y la urbanización litoral.

La actuación, según los ecologistas, debería incluir la retirada de fondeos ilegales y embarcaciones abandonadas, la mejora del saneamiento urbano para eliminar vertidos al mar y la reducción de aportes de arenas no biogénicas, que incrementan la turbidez del agua.

Ecologistas en Acción defiende que la restauración de la bahía de Pollença debe orientarse a la recuperación de las praderas de fanerógamas marinas, la mejora de la calidad del agua y la restauración de la funcionalidad ecológica de la bahía.

48 banderas negras en todo el litoral español

Sobre las 48 banderas negras concedidas este año en el litoral español —dos por provincia y ciudad autónoma costera—, Ecologistas en Acción explica que otorga una bandera por contaminación y otra por mala gestión.

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La organización precisa que se trata de ejemplos ilustrativos de los problemas que padece el litoral, aunque no constituyen un listado completo de todos los casos que podrían denunciarse.