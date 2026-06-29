Una gran feria nocturna transformará Porreres en el escaparate ecológico de Baleares

Porreres acogerá el próximo 11 de julio la XIX Diada de Agricultura Ecológica, una cita ya consolidada que transformará el centro del municipio en una gran feria nocturna dedicada a la producción ecológica de Baleares. El evento, organizado por la Asociación de la Producción Agroecológica de Mallorca (APAEMA) y el Ayuntamiento de Porreres, reunirá a medio centenar de expositores y ofrecerá degustaciones, actividades familiares, música en directo y propuestas divulgativas entre las 19 y las 00.00 horas.

Además del mercado de productos ecológicos, la Diada congregará a entidades sociales y ambientales, iniciativas de consumo responsable y proyectos relacionados con la biodiversidad, la custodia del territorio y la alimentación saludable. El objetivo es crear un espacio de encuentro entre productores y consumidores y mostrar la diversidad del sector agroecológico balear y su contribución a un modelo alimentario más sostenible.

El cartel de la Diada del 11 de julio. / APAEMA

Producto ecológico

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la entrega del Premio Producto Ecológico del Año 2026, al que concurren ocho elaborados de Baleares, entre ellos conservas y untables vegetales, galletas, vino, aceite de oliva, café de higo y otros productos transformados. El galardón reconoce la calidad, la innovación, el arraigo territorial y el compromiso con la producción ecológica.

La edición de este año tendrá además un significado especial para APAEMA, ya que coincide con el 20º aniversario de la entidad. La asociación aprovechará la celebración para poner en valor dos décadas de trabajo en defensa de la agricultura ecológica, el territorio y el sector agrario de Mallorca. La organización ha destacado que la Diada se ha convertido en uno de los principales acontecimientos anuales del sector agroecológico balear gracias al respaldo de instituciones y entidades colaboradoras que contribuyen a consolidar esta cita como un referente en las islas.

La alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, y el presidente de APAEMA, Miquel Coll, han presentado este lunes el cartel de la nueva edición, invitando a la ciudadanía a participar en una celebración que cuenta cada año con una amplia respuesta popular. Miquel Coll ha explicado que el cambio de fechas, tradicionalmente celebrada en primavera, responde tanto a circunstancias organizativas como a la voluntad de experimentar con un nuevo formato estival. "Esperamos que esta propuesta funcione bien", ha señalado, al tiempo que ha agradecido el respaldo del consistorio. "Su apoyo siempre ha sido fundamental; sin ellos sería muy difícil llevar a cabo muchas de las iniciativas que impulsamos", ha destacado. Por su parte, Sampol ha subrayado que la feria "ya está plenamente consolidada en Porreres". Aunque ha recordado que la iniciativa nació de APAEMA, ha asegurado que el municipio la siente como propia. "Desde el primer año, los vecinos han participado activamente y el Ayuntamiento se ha implicado muchísimo en la organización. Es una feria que la gente espera y reclama", ha afirmado.