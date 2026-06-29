La ampliación del Hospital de Manacor entra en una nueva fase

La consellera de Salud del Govern, Manuela García, y el gerente del Hospital de Manacor, Ignasi Casas, han visitado este lunes el nuevo edificio ambulatorio del centro hospitalario. Una actuación incluida dentro del Plan Director (60,5 millones de euros), que también contempla un nuevo bloque quirúrgico y uno obstétrico. Este nuevo espacio ya en funcionamiento contiene, de momento, el Hospital de Día y los servicios de Rehabilitación y de Cardiología. Y durante los próximos meses también se trasladarán el Servicio de Diálisis y Consultas Externas. El nuevo edificio ambulatorio cuenta asimismo con un aparcamiento de dos plantas subterráneas, que suponen 273 plazas más de las existentes.

El Hospital de Día Oncohematológico, por ejemplo, ha visto así reforzada la plantilla asistencial, que cuenta con un equipo médico formado por cinco oncólogos, tres hematólogos y un reumatólogo, así como con un equipo multidisciplinario integrado por personal de enfermería (que pasa de seis a once profesionales), y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que se incrementa de seis a diez profesionales. El nuevo Hospital de Día dispone de 17 boxes individuales para tratamientos programados y 2 boxes con cama, destinados a pacientes que requieren una atención específica o que no pueden permanecer mucho tiempo sentados, especialmente ancianos. Además cuenta con 4 camas, dos de ellas fuera de programación con el fin de dar respuesta a necesidades asistenciales urgentes.

Pacientes oncológicos

Durante la visita, la consellera García e Ignasi Casas han podido entrar también en la sala DOMUM, espacio de espera para las personas que reciben tratamiento oncológico: un entorno terapéutico concebido para fomentar el bienestar emocional de los pacientes, así como de sus acompañantes y cuidadores. Ubicada frente al Hospital de Día Oncohematológico, está estructurada en diferentes áreas pensadas para atender las necesidades de las personas que padecen cáncer. Por un lado, dispone de una sala de estar con butacas, taburetes, mesitas y lámparas que pretende recrear un ambiente acogedor y familiar, donde los pacientes puedan interactuar, compartir momentos o disponer de espacios de intimidad y desconexión antes de recibir el tratamiento.

Y por otro se ha habilitado una sala polivalente destinada a actividades orientadas a mejorar el bienestar físico, emocional y social, así como diversos rincones de lectura e información con materiales de interés. En este espacio también se han programado ya sesiones informativas, talleres psicoeducativos y actividades terapéuticas y comunitarias.

Rehabilitación

El último servicio que se ha incorporado al edificio ambulatorio es el de Rehabilitación, en marcha desde el primer día de junio. Cuenta con una superficie aproximada de 2.100 m², distribuidos en diferentes áreas asistenciales que permiten una organización mejor de los circuitos y una atención más especializada. Aquí se ubican todos los tratamientos de fisioterapia situados en la planta baja del edificio, en un espacio más amplio, moderno y adaptado que permitirá mejorar la atención a los pacientes y ampliar la cartera de servicios.

El equipo está formado actualmente por 22 fisioterapeutas, 3 médicos rehabilitadores, 8 auxiliares y 2 secretarios administrativos, que llevan a cabo su actividad en un entorno que mejora tanto las condiciones asistenciales como la experiencia de los usuarios. El Servicio incorpora la terapia ocupacional y prevé poner en marcha, en un futuro próximo, la rehabilitación cardiaca. También dispone de áreas específicas para tratamientos como la rehabilitación pediátrica, el tratamiento integral del paciente oncológico, la reeducación y el tratamiento del suelo pélvico.

Modernización

Los traslados de estos servicios se enmarcan dentro del proceso de transformación y modernización del Hospital de Manacor. Las obras se han llevado a cabo estos meses sin tener que suspender la actividad. El Plan Director del Hospital de Manacor también incluye la construcción de un edificio industrial, con una superficie de 2.765 m², ya finalizado, que se destina a central de instalaciones y servicios generales. Mientras que ahora se está reformando el nuevo bloque quirúrgico y obstétrico, la intervención más compleja desde un punto de vista técnico, y que podría estar en el año 2028.

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Una vez estén finalizadas todas las obras, el Hospital de Manacor pasará a tener 53.445 m², más del doble de la superficie que tenía antes de iniciar el Plan Director. Estas actuaciones permitirán mejorar la capacidad asistencial para una población de 167.000 personas.