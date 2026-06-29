La alcaldesa de Llucmajor (PP) no optará a la reelección en 2027: «Ha sido una legislatura difícil y compleja»

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha anunciado que no optará a la reelección como candidata a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. La decisión, según ha explicado en una carta remitida por el PP, llega tras una “profunda reflexión” consensuada con su familia y con su partido, y supondrá el cierre de una etapa de 16 años en la política municipal. En la misiva, Lascolas asegura que ser alcaldesa ha sido “uno de los mayores honores” de su vida, aunque reconoce que esta legislatura “ha sido y está siendo difícil y compleja”. De hecho, cabe recordar que ha sido un mandato marcado por varios frentes de alta tensión política y ciudadana, encabezados por la investigación de la Guardia Civil sobre las obras del polígono de Son Noguera, también conocido como Son Fosquet, por presuntas irregularidades en la dotación de servicios y otros trabajos de puesta a punto en la zona industrial. La controversia alcanzó su punto álgido en el pleno extraordinario del 19 de junio forzado por la oposición, cuandola abstención de su socio de gobierno, Vox, provocó un empate en la votación y obligó a Lascolas a hacer uso de su voto de calidad como alcaldesa para rechazar la moción de PSOE, Més y Llibertat Llucmajor que pedía paralizar cautelarmente las obras y cesar a la concejala de Urbanismo, María Inmaculada Pérez. A este caso se suma la polémica por la granja avícola, conocida como la 'granja de los horrores'. En esta ocasión, los vecinos no dudaron en llenar la sala de plenos para reclamar acciones municipales contra la granja avícola. Otro de los frentes de este mandato ha sido el conflicto de las basuras que dejó imágenes de contenedores desbordados, calles llenas de residuos y vecinos muy enfadados.

Xisca Lascolas, en un homenaje en la residencia, la semana pasada. / Aj.

En la carta, la alcaldesa reconoce que la actual legislatura “ha sido y está siendo difícil y compleja” y admite que, como cualquier persona que asume responsabilidades, no siempre ha acertado. Aun así, asegura tener la tranquilidad de haber tomado siempre sus decisiones pensando “únicamente en el interés general de Llucmajor”. En su escrito, asegura que ser alcaldesa de Llucmajor le ha permitido conocer mejor a la gente del municipio, escuchar, aprender y compartir momentos que, afirma, llevará siempre consigo. “Ahora, dieciséis años después, y a menos de un año de las próximas elecciones municipales, considero que es el momento de cerrar esta intensa etapa”, señala la alcaldesa, quien insiste en que no se trata de una decisión improvisada. “La política municipal necesita renovación, nuevas ideas y nuevas energías”, añade.

La dirigente municipal agradece la confianza, las propuestas, el apoyo y también las críticas de los vecinos, que, según afirma, le han ayudado a intentar ser mejor alcaldesa. También dedica palabras de reconocimiento a los trabajadores municipales, de quienes destaca su profesionalidad, compromiso y vocación de servicio “lejos de los focos” y en circunstancias a menudo adversas. La alcaldesa extiende su agradecimiento a su equipo de gobierno, a las personas que han formado parte de su proyecto político y al Partido Popular, por haber confiado en ella desde mayo de 2011 para asumir distintas responsabilidades. Asimismo, tiene un recuerdo especial para su familia, a la que agradece el apoyo constante durante todos estos años.

Hasta final de legislatura

Pese a anunciar que no repetirá como candidata, la alcaldesa subraya que mantendrá su compromiso hasta el final de la legislatura. “Ahora lo más importante para mí es seguir trabajando hasta el último día en favor de los llucmajorers y llucmajoreres, en favor del pueblo que quiero y al que siempre estaré profundamente agradecida”, concluye.