La Victòria amplía plazas y alarga sus campamentos hasta septiembre

El Consell de Mallorca ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de los campamentos de verano de la Victòria, que este año alcanzan su mayor dimensión desde la creación del programa. En total, se ofrecen 1.005 plazas —frente a las 642 de la edición anterior— y las estancias se prolongarán hasta el próximo 5 de septiembre, con el objetivo de facilitar el acceso a más familias y dar respuesta a la elevada demanda que se registra cada verano.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha visitado las instalaciones ubicadas en La Victòria, en el municipio de Alcúdia, acompañado por el conseller de Presidència, Toni Fuster, y la directora insular de Joventut, Carmen Ripoll. Durante la visita institucional han podido conocer de primera mano el desarrollo de las primeras actividades, además de saludar tanto a los participantes como al equipo de monitores que los acompañará a lo largo de su estancia.

El presidente Galmés y parte de su equipo con algunos de los niños que acampan estos días en la Victòria. / Consell

El programa se desarrollará entre el 28 de junio y el 5 de septiembre y se estructura en 15 turnos semanales dirigidos a niños y jóvenes de entre 9 y 16 años, organizados por grupos de edad para adaptar mejor las actividades a cada etapa. Cada turno contará con 67 plazas, en una edición que ha incrementado notablemente su capacidad con respecto a años anteriores.

Durante su intervención, Galmés ha subrayado el valor social y educativo de estos campamentos, señalando que «la Victòria forma parte de los recuerdos de verano de muchas generaciones de mallorquines». En este sentido, ha destacado que la ampliación de plazas y la extensión del calendario responden a un compromiso del actual equipo de gobierno para hacer llegar esta experiencia a un mayor número de familias. «Hemos querido abrir esta oportunidad a más niños y jóvenes, alargando los turnos durante todo el verano», ha afirmado.

El presidente también ha puesto el acento en el modelo de ocio que promueve el Consell, centrado en hábitos saludables y en la formación en valores. «Estos campamentos representan el tipo de ocio que queremos impulsar: un ocio basado en la convivencia, el deporte, el contacto con la naturaleza y el crecimiento personal. Aquí los jóvenes hacen amigos, ganan autonomía y viven experiencias que recuerdan toda la vida», ha añadido.

Otra imagen difundida por e Consell de la visita de las autoridades insulares al campamento. / Consell

A lo largo de cada estancia semanal, los participantes toman parte en un amplio abanico de actividades que combinan el componente lúdico con el educativo. El programa incluye deportes al aire libre, juegos cooperativos, talleres creativos, actividades acuáticas, orientación en la naturaleza, tiro con arco, slackline, excursiones por el entorno y veladas nocturnas, además de dinámicas específicas orientadas a fomentar la convivencia, la autonomía personal y el trabajo en equipo.

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El entorno natural de la Victòria, situado entre el mar y la montaña, se convierte en un elemento clave del aprendizaje. En esta edición, el eje temático gira en torno a «Los elementos naturales como fuente de crecimiento», un proyecto educativo que propone acercar a los participantes al territorio, al patrimonio y al paisaje de Mallorca a través de actividades centradas en la educación ambiental y la sostenibilidad.