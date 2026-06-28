Los jóvenes de Alcúdia elevan sus propuestas en el primer pleno del Consell d’Infants i Adolescents

El Ayuntamiento de Alcúdia celebró el viernes la primera sesión plenaria del Consell d’Infants i Adolescents, un órgano municipal de participación enmarcado en el Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA), que tiene como objetivo dar voz a niños, niñas y jóvenes del municipio y fomentar su implicación en la vida pública.

La sesión estuvo por la alcaldesa, Fina Linares, y contó con la participación de los consejeros y consejeras representantes de los centros educativos, así como de miembros de la Comisión Técnica y Política, y de concejales tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición.

Durante el pleno, los jóvenes presentaron las propuestas recogidas en los distintos centros educativos tras varios meses de trabajo participativo. Entre las principales iniciativas destacan la recuperación de la piscina municipal de verano, la ampliación de la oferta de Formación Profesional, la mejora de la movilidad sostenible mediante nuevos carriles bici, así como la modernización de las instalaciones deportivas.

Una imagen del pleno celebrado el pasado viernes. / Ajuntament

También plantearon la renovación de los parques municipales, la creación de un casal juvenil, la mejora de los patios escolares, el incremento de zonas verdes y espacios de juego, y diversas actuaciones para reforzar la limpieza, la seguridad y los espacios destinados a la práctica deportiva.

Por su parte, la alcaldesa y los miembros del equipo de gobierno dieron respuesta a las cuestiones planteadas e informaron sobre el estado de los principales proyectos municipales vinculados a estas demandas. En este sentido, explicaron que ya se está redactando el proyecto para reabrir la piscina de GESA con todas las garantías de seguridad; que próximamente comenzarán las obras del nuevo centro de Formación Profesional y que se trabaja con la Conselleria de Educación para ampliar su oferta.

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Asimismo, el Ayuntamiento aseguró que prevé ampliar las instalaciones deportivas, continúa con las actuaciones de mejora de los parques municipales y trabaja en la búsqueda de un espacio para el futuro casal juvenil. También se seguirán impulsando iniciativas para mejorar la movilidad, los espacios públicos y el skatepark municipal.