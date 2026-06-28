Un estreno de cine del nuevo paseo marítimo de Magaluf

Magaluf vive este fin de semana una inauguración a la altura de su ambición turística con el estreno del nuevo Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá, que este sábado ha congregado a miles de personas en la primera de las dos jornadas programadas por el Ayuntamiento, marcadas por la música, la innovación y el cine junto al mar. La playa se ha transformado en un gran escenario al aire libre que simboliza el nuevo rumbo del conocido destino turístico. El acceso al recinto acotado se cerró cuando se alcanzaron las 2.000 personas, aproximadamente, con el aforo completo.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaime Bauzá, además de las autoridades municipales presididas por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y otros cargos como el delegado del gobierno y exalcalde del municipio, Alfonso Rodríguez Badal, entre otros.

El plato fuerte ha llegado bien entrada la noche, cuando la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears ha ofrecido un concierto inédito sobre la arena, dirigida por su maestro titular, Pablo Mielgo. Bajo el lema ‘Calvià es Cine’, la formaciónha interpretado algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del séptimo arte, en un repertorio que incluía piezas de clásicos como 'Sonrisas y Lágrimas', 'Indiana Jones', 'Superman' o 'La lista de Schindler'.

El espectáculo musical ha estado acompañado por un impactante show aéreo de 400 drones que han iluminado el cielo nocturno con figuras y escenas inspiradas en el universo cinematográfico. Esta propuesta, concebida como una alternativa sostenible a los fuegos artificiales, ha sorprendido al público y ha reforzado el carácter innovador del evento.

Tras el concierto, la fiesta ha continuado con la actuación del grupo Lost in Translation, el proyecto musical balear integrado por Aina Zuazaga, Toni Bestard y Gonzalo Nadal, que ha ofrecido versiones contemporáneas de temas icónicos del cine, prolongando el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.

La jornada del sábado había comenzado ya por la tarde con la Kpop Experience, a cargo de Kpop Baleares, que ha reunido a numerosos aficionados con exhibiciones de baile y sesiones participativas, incluyendo un tributo al grupo BTS. Posteriormente, la DJ Alba Serrano ha animado la playa con una selección musical que servido de antesala al concierto sinfónico.

Paralelamente, durante todo el fin de semana se celebra la segunda Gastrofira de Magaluf, donde una docena de establecimientos locales ofrecen sus propuestas culinarias en un entorno renovado, poniendo en valor la calidad y diversidad de la oferta gastronómica de la zona.

El domingo tomará el relevo el séptimo arte con un adelanto del Atlàntida Mallorca Film Fest, que aterriza por primera vez en Calvià con proyecciones frente al mar, música en directo y una gran pantalla instalada junto al Mediterráneo, consolidando la apuesta por la cultura como eje de transformación del destino.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, había destacado hace unos días que esta inauguración “es mucho más que una celebración”, ya que representa “la constatación del nuevo Magaluf”, fruto del trabajo conjunto entre administraciones, empresarios y sector hotelero para reposicionar el destino como un referente turístico de calidad y pasar página del turismo de excesos que ha identificado durante años al núcleo costero.

Para facilitar la asistencia, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio gratuito de minibuses lanzadera desde distintos puntos del municipio, lo que contribuye a la elevada afluencia de público y al buen desarrollo de las actividades.

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Con este estreno, Magaluf inaugura no solo un nuevo paseo marítimo, sino también una etapa centrada en la cultura, la sostenibilidad y la diversificación de su oferta, con el objetivo de consolidarse como un destino turístico moderno y de referencia en el Mediterráneo.