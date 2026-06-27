Retiran unas seis toneladas de residuos del torrente de Vinagrella que desemboca en s’Albufera

Sacos de escombros, muebles voluminosos, sofás, restos de vehículos, neumáticos, camas, botellas de plástico...No es el contenido de una ‘deixalleria’, aunque podría serlo. Son los residuos que gente sin muchos escrúpulos ha ido depositando en el lecho del torrente de Vinagrella, que nace de la unión de los torrentes de Almadrà y Solleric y que, además, desemboca en el parque natural de s’Albufera, uno de los espacios naturales más importantes de Mallorca.

Toda esta basura no llegará al ámbito del parque natural gracias al trabajo desinteresado de unos 30 voluntarios de la asociación ecologista Gadma, que en colaboración con la brigada del Ayuntamiento de sa Pobla, municipio en el que se ha desarrollado la actuación, han desafiado el intenso calor de este sábado por la mañana para ponerse manos a la obra y retirar todos los residuos que han podido. En total, han recogido entre cinco y seis toneladas de desechos, algunos de ellos muy contaminantes, que ahora podrán ser eliminados de forma controlada o, en algunos casos, reciclados.

La actuación se ha llevado a cabo en un tramo del torrente ubicado entre Muro y sa Pobla, a cierta distancia de s’Albufera, por el que corre agua depurada en dirección al parque natural. En este sentido, Bernat Fiol, portavoz de la entidad Gadma, lamenta que el fondo del torrente acumula una gran cantidad de fangos que deberían ser retirados mediante un proceso de drenaje, con el objetivo de evitar que acaben invadiendo las aguas del humedal si se producen lluvias. “Estos fangos, si llegan a s’Albufera, provocan graves desequilibrios ambientales”, apunta Fiol.

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Por otra parte, la entidad binissalemera insta también a Recursos Hídricos del Govern a preocuparse más de los torrentes de la isla, que son objeto de todo tipo de vertidos contaminantes sin ningún control, un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años al mismo ritmo en que ha aumentado la población de Mallorca. “En los torrentes que están encimentados, como este de Vinagrella, deberían sembrarse árboles de ribera a cada lado del lecho para dar un poco más de vida, porque ahora son un desierto de suciedad”, reivindica el portavoz de Gadma.