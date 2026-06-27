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Colaboración supramunicipal

El Consell refuerza las ayudas a los municipios para impulsar los catálogos de caminos públicos

La convocatoria de 2026 introduce una línea bienal para facilitar la elaboración de estos documentos y crea nuevas ayudas para sistemas hidráulicos

Foto de familia de alcaldes y alcaldesas que se han reunido en el Ayuntamiento de Andratx.

Foto de familia de alcaldes y alcaldesas que se han reunido en el Ayuntamiento de Andratx. / Consell

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Redacción Part Forana

Inca

El Consell de Mallorca ha presentado la convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos correspondiente a 2026, que incluye un incremento presupuestario y nuevas líneas de apoyo para reforzar la conservación del patrimonio de la Serra de Tramuntana. La iniciativa ha sido dada a conocer por el conseller de Presidencia, Toni Fuster, durante la Mesa de Alcaldes y Alcaldesas de la Serra.

La convocatoria alcanza este año una dotación global de 550.000 euros, lo que supone un aumento del 57 % respecto al ejercicio anterior. Entre las principales novedades destaca el impulso a los catálogos municipales de caminos públicos, una herramienta clave para la protección y gestión de este patrimonio.

En este sentido, la línea destinada a estos catálogos pasa a tener carácter bienal, lo que permitirá a los ayuntamientos disponer de más tiempo para redactar o actualizar los documentos y ejecutar los proyectos con mayores garantías. Esta medida responde a una demanda histórica de los municipios, que hasta ahora encontraban dificultades para completar los trabajos dentro de los plazos establecidos.

Además, esta línea contará con una dotación específica de 70.000 euros —cuando anteriormente compartía presupuesto con otras actuaciones— y se incrementa el importe máximo que cada ayuntamiento puede solicitar. El objetivo es facilitar que más municipios puedan disponer de este instrumento, considerado fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la conservación de los caminos públicos.

Una imagen de la reunión de la Mesa de alcaldes y alcaldesas de la Serra.

Una imagen de la reunión de la Mesa de alcaldes y alcaldesas de la Serra. / Consell

Otra de las novedades relevantes es la creación de una línea específica para actuaciones en sistemas hidráulicos, que hasta ahora se financiaban conjuntamente con los elementos etnológicos. Por primera vez, los ayuntamientos podrán optar a ayudas de hasta 25.000 euros para proyectos de conservación y recuperación de este tipo de infraestructuras tradicionales.

Asimismo, la convocatoria introduce mejoras en la tramitación administrativa con el fin de agilizar la gestión de las ayudas y otorgar mayor autonomía a los consistorios. A partir de ahora, los informes técnicos inicial y final serán elaborados por los propios técnicos municipales y validados por el secretario y el interventor, eliminando duplicidades y reduciendo los tiempos de tramitación.

De este modo, una vez presentada la solicitud junto al informe inicial, los ayuntamientos podrán iniciar las actuaciones sin necesidad de esperar nuevos trámites. Al finalizar los trabajos, será el propio consistorio el encargado de elaborar el informe final para justificar la subvención.

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La convocatoria mantiene, además, las distintas líneas de ayudas destinadas a la conservación y recuperación del patrimonio de la Serra de Tramuntana, incluyendo intervenciones en elementos etnológicos, arquitectónicos y forestales, así como actuaciones de limpieza y conservación de espacios públicos.

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