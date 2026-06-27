La Associació Hotelera Cales de Capdepera cumple 50 años y defiende un turismo de calidad y sostenible

La Associació Hotelera Cales de Capdepera celebra su 50 aniversario, una efeméride que pone en valor medio siglo de trabajo conjunto de los empresarios turísticos del municipio y su contribución a la transformación de Capdepera en uno de los destinos turísticos de referencia del Mediterráneo. La presidenta de la entidad, Maria Antònia Moll, aprovechó esta celebración para hacer balance del camino recorrido y reivindicar la necesidad de seguir apostando por un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad y la innovación.

El acto conmemorativo tuvo lugar este pasado viernes en el Parque Nereida Suites Hotel de Cala Rajada, donde la asociación brindó por sus cinco décadas de historia junto a representantes del sector y de la sociedad gabellina. "Hoy es un día para agradecer a todas las personas que han hecho del turismo su carrera profesional y han encontrado en él estabilidad, prosperidad y un proyecto de futuro", destacó Moll, quien recordó que la asociación nació en 1976 con 31 establecimientos pioneros que supieron afrontar "con visión y responsabilidad" los cambios que experimentaba el turismo en aquellos años.

Para la presidenta, alcanzar los 50 años "representa mucho más que un aniversario". "Significa medio siglo de trabajo conjunto entre empresarios que han acompañado la transformación turística de Capdepera desde sus primeras etapas de desarrollo hasta convertirse en un destino reconocido internacionalmente", afirmó.

Al repasar la evolución del sector, Moll señaló como principales hitos la profesionalización de las empresas familiares, la constante modernización de la planta hotelera y el avance hacia la desestacionalización gracias al deporte y la naturaleza. También recordó acontecimientos que marcaron la proyección internacional del municipio, como la eliminatoria de la Copa Davis disputada en Cala Rajada entre España y Alemania en 1997 o los cuartos de final de la Copa Federación celebrados en 2002.

En cuanto a la identidad turística del municipio, defendió que Capdepera ha sabido consolidarse como un destino que combina "mar, naturaleza, deporte, patrimonio y tranquilidad", una imagen que, a su juicio, debe seguir reforzándose en los mercados internacionales.

Desafíos

Mirando al futuro, la presidenta de la asociación advirtió de que el municipio deberá afrontar importantes desafíos para mantener su competitividad. Entre ellos citó la mejora de la movilidad, la planificación para garantizar el abastecimiento de agua, la renovación continua del producto turístico y la captación de talento mediante una firme apuesta por la formación.

Moll también reivindicó un modelo basado en el valor añadido frente al crecimiento cuantitativo. "Defender un destino de calidad significa cuidar el espacio público, ofrecer mejores servicios e infraestructuras adaptadas a la realidad social, mantener altos estándares de alojamiento, preservar el entorno natural y controlar el alquiler turístico ilegal, gran consumidor de recursos y, sobre todo, de vivienda", afirmó.

Otra imagen del acto de celebración. / Cap Vermell

Respecto al perfil de visitante, explicó que el sector apuesta por un turismo que valore el destino y busque experiencias vinculadas al deporte, la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y la cultura local, más allá del tradicional producto de sol y playa.

En este sentido, destacó el potencial que ofrecen el Parc Natural de Llevant y la reserva marina para consolidar un turismo activo y sostenible. Según explicó, estos espacios permiten impulsar actividades como el senderismo, el ciclismo, el running o el buceo, además de reforzar la estrategia de desestacionalización mediante eventos deportivos y gastronómicos organizados fuera de la temporada alta.

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Con motivo del aniversario, la presidenta lanzó también un mensaje de confianza de cara al futuro. Aunque reconoció que los retos son distintos a los que afrontaron los fundadores hace cinco décadas, aseguró que los empresarios hoteleros de Capdepera son plenamente conscientes de las necesidades del destino y están dispuestos a seguir trabajando para mantener un modelo turístico competitivo, sostenible y de calidad.