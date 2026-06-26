La sucesión del alcalde Antoni Salas desata una crisis política en Costitx

La sucesión del alcalde de Costitx, Antoni Salas (El PI), ha provocado un conflicto en el seno del equipo de gobierno que gestiona el Ayuntamiento con una cómoda mayoría absoluta. El actual regidor de Medio Ambiente, Comecio y Turismo, Bernat Ramis, ha anunciado este viernes que dejará todos sus cargos y el acta de regidor en un pleno extraordinario convocado para el próximo lunes por “discrepancias” con el alcalde Salas.

Según explica Ramis, periodista que también ejerce de jefe de prensa primero de El Pi y ahora de Coalició per Mallorca, el veterano alcalde de Costitx le ha conminado a dejar sus cargos en el Ayuntamiento del municipio del Pla desde el momento en que Ramis había comunicado su intención de presentarse a unas primarias para optar a presidir la candidatura del partido en las próximas elecciones municipales de 2027 en las que Salas ya no volvería a presentarse.

Bernat Ramis, que accedió al cargo de regidor hace un año en sustitución de su propio padre, Llorenç Ramis, histórico concejal que había fallecido un mes antes, asegura que abandona el Ayuntamiento en contra de su voluntad, y ha anunciado que a finales de julio también dejará de ser el jefe de prensa de Coalició per Mallorca.

Ramis explica que, a pesar de que Salas no lo ha comunicado oficialmente, su adiós a la política “es vox populi” en el municipio del Pla. Por este motivo, el todavía regidor había comunicado su intención de presentarse a unas posibles primarias para designar al próximo candidato, un trámite contemplado en los estatutos de El Pi. No obstante, “no ha sido posible”, ya que el alcalde habría descartado la posibilidad de organizar las primarias porque “según él, dividen al partido”, y porque ya tendría un candidato designado a dedo, el primer teniente de alcalde Joan Baptista Munar, responsable de Fiestas y Gobernación.

Imagen de los miembros del equipo de gobierno, el día de la toma de posesión de Ramis. El delfín del alcalde, Joan B. Munar, es el segundo por la izquierda. / DM

Al plantearle la posibilidad de las primarias, “el alcalde me dijo que dejase mis cargos en el Ayuntamiento para centrarme en el partido en Palma”, explica Bernat Ramis, que también abandonará las tareas de comunicación en Coalició per Mallorca.

Por su parte, el alcalde Antoni Salas confirma que había recomendado a Ramis que se centrase “al cien por cien” en la tarea de jefe de prensa de Coalició per Mallorca en Palma, porque “allí es donde hace más falta y además tendría más responsabilidades, ya que ha hecho un buen trabajo”.

Salas no oculta sus preferencias por Joan Baptista Munar como su posible relevo al frente del partido en Costitx: “Trabajamos juntos desde hace veinte años y hace quince años que es regidor, es el primer teniente de alcalde y gestiona el día a día del Ayuntamiento”. En cualquier caso, el todavía alcalde no confirma si se retirará al finalizar la actual legislatura: “No he comunicado nada de forma oficial ni públicamente, creo que después de 20 años me merezco escoger el momento de decirlo cuando crea conveniente”.

Noticias relacionadas

Salas asegura tener una “gran estima” por Bernat Ramis, que además es el hijo de uno de sus mejores amigos, fallecido el pasado año, pero aclara que “no puede participar en dos campañas a la vez”. En cuanto a las primarias solicitadas por Ramis, el alcalde asegura que nunca se ha planteado tal posibilidad ("es un xiu-xiu del pueblo") y que además en 2027 los actuales miembros de El Pi se presentarán con la nueva marca de Coalició per Mallorca, que “todavía no ha abierto el plazo de confeccionar las listas municipales” y solo ha comunicado el candidato a la presencia del Govern, el periodista Pere Sánchez.