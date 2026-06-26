Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exmujer oligarca rusoEquipación MallorcaCadáver sa PoblaSanción catedrático UIBBaba MillerNuevo paseo Magaluf
instagramlinkedin

Cómo reservar plaza en el bus del TIB de la línea 203 entre Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma

Los usuarios con Tarjeta Única o Intermodal ya pueden pedir plaza por teléfono y, desde el lunes, también por la web del TIB para viajar en una expedición diaria de la línea a la Serra de Tramuntana

La prueba piloto empezará a funcionar el miércoles, 1 de julio

Una imagen de un autobús del TIB.

Una imagen de un autobús del TIB. / CAIB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

Palma

Los usuarios del TIB que viajan habitualmente en la línea 203 entre Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma ya pueden solicitar la reserva de plaza en uno de los servicios diarios de esta ruta. La medida forma parte de una prueba piloto que empezará a funcionar el próximo 1 de julio y que tiene como objetivo facilitar la movilidad de los residentes y trabajadores de la Serra de Tramuntana en una de las líneas con mayor demanda de la red.

La reserva está disponible para los usuarios que dispongan de la Tarjeta Única o de la Tarjeta Intermodal del TIB. Desde este viernes, la solicitud puede hacerse por teléfono llamando al 617 365 365. El servicio de atención funciona de lunes a viernes, de 6 a 22 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 8 a 22 horas.

A partir del lunes, también se podrá reservar plaza por internet a través de la página web tib.org. Para utilizar esta vía será necesario estar registrado en el perfil de usuario “TIB i tu”. Una vez completada la reserva, el viajero recibirá un correo electrónico de confirmación con la plaza asignada.

Reservas

El sistema permitirá reservar asiento con una antelación de entre siete días y 48 horas antes de la salida del autobús. Además, en una misma solicitud se podrá pedir plaza para siete días, es decir, para una semana completa. En el caso del primer servicio, previsto para el 1 de julio, la reserva deberá formalizarse antes del lunes 29 a las 15 horas.

La prueba piloto se aplicará inicialmente a una expedición diaria de la línea 203, coincidiendo con una de las franjas de mayor demanda por parte de residentes y trabajadores de municipios como Deià y Valldemossa. El autobús incluido en este sistema tendrá 55 plazas y saldrá a las 15 horas del Port de Sóller. Posteriormente, hará parada a las 15.30 horas en Deià y a las 15.45 horas en Valldemossa, antes de continuar hasta Palma siguiendo su recorrido habitual y manteniendo todas las paradas.

Los usuarios que ya tengan una reserva confirmada también podrán cancelarla hasta tres horas antes de la salida del servicio. No obstante, el TIB advierte de que quienes no utilicen la plaza reservada y no la hayan cancelado previamente no podrán hacer una nueva reserva durante la semana siguiente.

Noticias relacionadas y más

Esta iniciativa se enmarca en el plan de refuerzo del transporte público impulsado por el Govern de les Illes Balears para mejorar la movilidad de los residentes, con más frecuencias, más autobuses y vehículos de mayor capacidad en la red TIB.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • TIB
  • Palma
  • movilidad
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
  2. Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller
  3. Los pozos del Pla de Mallorca, bajo presión por el aumento del consumo de agua
  4. Sant Joan 2026 en Calvià: horarios de las fiestas en Santa Ponça, Palmanova y Peguera
  5. El famoso gato Panti reaparece vivo en Son Servera tras darse por muerto y anunciarse su funeral
  6. El Govern advierte de que la implantación del uso turístico en Lloseta podría alterar la convivencia
  7. El Consell asegura que los aparcamientos creados por el Ayuntamiento en el desvío de Sóller carecen de autorización
  8. El Govern autoriza la ocupación urgente de los terrenos destinados al futuro aparcamiento público de Cala Agulla

Cómo reservar plaza en el bus del TIB de la línea 203 entre Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma

Cómo reservar plaza en el bus del TIB de la línea 203 entre Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma

Denuncian el mal estado de unos perros en una finca de Llubí

Denuncian el mal estado de unos perros en una finca de Llubí

En la mort d’en Pep ‘Foc’, l’ex cap de la brigada municipal de la Vila

El control de la necesidad habitacional

El control de la necesidad habitacional

Inca prohibirá nuevas licencias de alquiler vacacional en su centro histórico

Inca prohibirá nuevas licencias de alquiler vacacional en su centro histórico

La oposición exige la dimisión del alcalde de Sóller tras ser investigado por presunta prevaricación

La oposición exige la dimisión del alcalde de Sóller tras ser investigado por presunta prevaricación

El nuevo Magaluf toma forma: así ha cambiado su paseo marítimo frente al mar

El nuevo Magaluf toma forma: así ha cambiado su paseo marítimo frente al mar

80 aniversario del submarino C-4: la Armada recuerda en Sóller la tragedia que costó la vida a 44 marineros

80 aniversario del submarino C-4: la Armada recuerda en Sóller la tragedia que costó la vida a 44 marineros
Tracking Pixel Contents