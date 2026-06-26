Cómo reservar plaza en el bus del TIB de la línea 203 entre Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma

Los usuarios del TIB que viajan habitualmente en la línea 203 entre Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma ya pueden solicitar la reserva de plaza en uno de los servicios diarios de esta ruta. La medida forma parte de una prueba piloto que empezará a funcionar el próximo 1 de julio y que tiene como objetivo facilitar la movilidad de los residentes y trabajadores de la Serra de Tramuntana en una de las líneas con mayor demanda de la red.

La reserva está disponible para los usuarios que dispongan de la Tarjeta Única o de la Tarjeta Intermodal del TIB. Desde este viernes, la solicitud puede hacerse por teléfono llamando al 617 365 365. El servicio de atención funciona de lunes a viernes, de 6 a 22 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 8 a 22 horas.

A partir del lunes, también se podrá reservar plaza por internet a través de la página web tib.org. Para utilizar esta vía será necesario estar registrado en el perfil de usuario “TIB i tu”. Una vez completada la reserva, el viajero recibirá un correo electrónico de confirmación con la plaza asignada.

Reservas

El sistema permitirá reservar asiento con una antelación de entre siete días y 48 horas antes de la salida del autobús. Además, en una misma solicitud se podrá pedir plaza para siete días, es decir, para una semana completa. En el caso del primer servicio, previsto para el 1 de julio, la reserva deberá formalizarse antes del lunes 29 a las 15 horas.

La prueba piloto se aplicará inicialmente a una expedición diaria de la línea 203, coincidiendo con una de las franjas de mayor demanda por parte de residentes y trabajadores de municipios como Deià y Valldemossa. El autobús incluido en este sistema tendrá 55 plazas y saldrá a las 15 horas del Port de Sóller. Posteriormente, hará parada a las 15.30 horas en Deià y a las 15.45 horas en Valldemossa, antes de continuar hasta Palma siguiendo su recorrido habitual y manteniendo todas las paradas.

Los usuarios que ya tengan una reserva confirmada también podrán cancelarla hasta tres horas antes de la salida del servicio. No obstante, el TIB advierte de que quienes no utilicen la plaza reservada y no la hayan cancelado previamente no podrán hacer una nueva reserva durante la semana siguiente.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de refuerzo del transporte público impulsado por el Govern de les Illes Balears para mejorar la movilidad de los residentes, con más frecuencias, más autobuses y vehículos de mayor capacidad en la red TIB.