La oposición exige la dimisión del alcalde de Sóller tras ser investigado por presunta prevaricación

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Sóller reaccionaron este jueves con dureza a la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de abrir diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, el concejal Carlos Darder, y los exconcejales del PP Juan Antonio Lorente y Joan Ruiz. La causa se centra en la supuesta concesión de un trato de favor a un exedil del Partido Popular, propietario de un establecimiento de restauración en el Port de Sóller.

La oposición durante una rueda de prensa este mes de junio por el tema de Aqualia. / Joan Mora

La portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, expresó el “rechazo absoluto” de su formación ante lo que considera un nuevo caso de corrupción que afecta al PP local. Celià aseguró que su partido está “cansado de los casos de corrupción estructural que afloran por todas partes” y reivindicó una forma de hacer política basada en “la honestidad y la transparencia”.

Aunque mostró su respeto por la actuación judicial y por la presunción de inocencia de los investigados, advirtió de que si las acusaciones terminan confirmándose serán “irrenunciables” las dimisiones. Además, anunció que solicitarán acceso íntegro a los expedientes bajo sospecha judicial para analizarlos en profundidad y que revisarán otros procedimientos municipales ante las alertas recibidas de la ciudadanía sobre posibles irregularidades.

Més per Sóller fue más allá y exigió el cese de Nadal y Darder de todas aquellas áreas de gestión relacionadas con los hechos investigados. “Sóller merece otro gobierno”, afirmó Celià, quien defendió la necesidad de un cambio político en el municipio.

Por su parte, el secretario general de la agrupación socialista de Sóller, Jaume Mateu, reclamó “explicaciones y dimisiones” por unas acusaciones que calificó de “muy graves”. Mateu sostuvo que la investigación judicial apunta a un posible caso de corrupción que afecta directamente al equipo de gobierno municipal y pidió al PP que adopte medidas de forma inmediata.

El dirigente socialista aseguró que el actual mandato está siendo “desastroso” y recordó que el gobierno municipal se mantiene gracias al apoyo de un concejal tránsfuga. Asimismo, vinculó este caso con otros episodios de presunta corrupción que, a su juicio, afectan al PP balear, señalando que la formación ya acumula varios procedimientos judiciales sin haber apartado a los responsables implicados.

Máxima preocupación

Desde Seny i Sentit, su portavoz, Sebastià Aguiló, manifestó su “máxima preocupación” ante la noticia que calificó de “grave y delicada”. Aguiló apeló a la prudencia y al respeto de la presunción de inocencia, pero reclamó que el equipo de gobierno aporte con la máxima transparencia toda la documentación administrativa, los informes técnicos y los acuerdos adoptados que permitan esclarecer los hechos.

Además, no descartó impulsar junto al resto de grupos de la oposición la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir explicaciones al alcalde y a los miembros del gobierno municipal investigados.

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La investigación judicial, dada a conocer este jueves, se refiere a una denuncia relacionada con la actividad de un restaurante del Port de Sóller cuyo propietario fue concejal del PP durante la pasada legislatura y, a su vez, el trato desigual que se dio a otro establecimiento que fue obligado a cerrar. El juzgado ha abierto una investigación y trata de determinar si responsables municipales pudieron adoptar resoluciones arbitrarias o favorecer de forma irregular los intereses particulares del empresario.