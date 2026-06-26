El nuevo Magaluf toma forma: así ha cambiado su paseo marítimo frente al mar

Magaluf estrena una nueva imagen frente al mar. La transformación del Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá ha supuesto una remodelación integral de la primera línea de la playa, con actuaciones dirigidas a modernizar el destino, mejorar los servicios y reforzar la sostenibilidad del entorno. El nuevo paseo se presentará este fin de semana por todo lo alto, con una doble jornada lúdico-cultural abierta a residentes y turistas. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado en la presentación del programa de actos que la inauguración del Paseo Gabriel Escarrer Julià “es mucho más que una fiesta: es la constatación del nuevo Magaluf, en el que administraciones, empresarios de comercio y ocio y hoteleros llevan años trabajando”.

Presentación de los actos para la inauguración del paseo de Magaluf. / Aj.

El proyecto, liderado por el Ayuntamiento de Calvià, se ha desarrollado en dos fases y ha permitido renovar varios tramos del paseo marítimo, crear nuevos espacios peatonales, mejorar las redes de agua y aguas residuales, incorporar iluminación eficiente y avanzar en la digitalización de los servicios turísticos. La actuación forma parte de la estrategia de renovación de Magaluf bajo el lema “Magaluf for all”, una idea que busca presentar el destino como un espacio abierto a residentes y turistas de todas las edades y nacionalidades.

La primera fase de la remodelación arrancó en noviembre de 2024 y permitió adecuar 650 metros de paseo marítimo hasta la plaza Jacques Sasson. Uno de los principales cambios ha sido la creación de un entorno más natural en la primera línea de playa, con dunas de bajo impacto visual, plantación de palmeras y flora resistente a la sequía. Las dunas están delimitadas con cañizo y especies autóctonas, con una altura máxima de 80 centímetros. De este modo, se busca preservar el paisaje sin entorpecer las vistas al mar desde el paseo y desde las terrazas de los establecimientos de primera línea.

La sostenibilidad ha sido uno de los ejes de la reforma. El nuevo paseo incorpora un sistema de recogida de aguas pluviales que se procesan in situ en pequeñas depuradoras. El agua obtenida se utiliza después para el riego de la vegetación dunar. Además, las duchas cuentan con lavapiés abastecidos con agua salada extraída de la capa freática de la propia playa. Con estas medidas, el proyecto busca reducir al máximo el consumo de agua potable, un recurso especialmente escaso en Mallorca.

La inversión también ha permitido ejecutar actuaciones clave en la red de agua, la renovación de aguas residuales, la implantación de iluminación eficiente, la peatonalización de espacios y la digitalización integral de los servicios al turista.

En la primera fase se invirtieron 4 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation UE, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo y la Conselleria de Turismo del Govern de les Illes Balears a través de Illes Balears Sostenibles. A esa cantidad se sumaron 1,750 millones de euros más procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible.

Segunda fase de la renovación

La segunda fase del proyecto culminó el pasado 20 de mayo con una inauguración institucional en la que participaron la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente y CEO de Melià Hotels, Gabriel Escarrer, además de autoridades locales y representantes empresariales.

En este segundo tramo, las obras han supuesto la remodelación de 286 metros lineales del paseo marítimo. La actuación ha incluido también la reforma de la calle Francisca Pujol Terrasa, desde la calle Punta Ballena hasta el paseo marítimo, así como la mejora de la calle y las escaleras de Miguel Altoaguirre. Para esta fase se ha contado con una aportación de 2,9 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern.

Con esta reforma, Calvià busca consolidar la transformación de Magaluf como destino turístico renovado, más accesible, más sostenible y mejor integrado en el paisaje de la playa. El nuevo paseo marítimo se presenta ahora como uno de los principales escaparates de esta nueva etapa, con una primera línea más ordenada, más verde y pensada tanto para los visitantes como para los residentes.