Inca prohibirá nuevas licencias de alquiler vacacional en su centro histórico

El nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del centro histórico de Inca, aprobado de forma incial en el pleno ordinario celebrado este pasado jueves, incluye la prohibición de autorizar nuevas licencias de alquiler vacacional con el objetivo de evitar la “turistificación” del casco histórico de la ciudad y fomentar que sea un espacio para que la gente de la ciudad pueda desarrollar su “plan de vida en condiciones dignas” sin verse expulsada por intereses inmobiliarios, tal y como han explicado este jueves el alcalde Virgilio Moreno y el teniente de alcalde de Urbanismo, Andreu Caballero.

La medida, que entrará en vigor una vez aprobado el documento urbanístico de forma definitiva tras un proceso participativo que incluirá una exposición pública de dos meses, no afectará a las licencias turísticas que están actualmente operativas, si bien la mayoría de ellas están ubicadas en otras zonas de la ciudad y en la parte rústica del municipio. “Queremos priorizar la cuestión habitacional”, apuntan los responsables municipales, que recuerdan que el municipio ya es pionero en regular fórmulas como el coliving para facilitar el acceso a la vivienda.

La aprobación del PERI, un “hecho histórico” para Inca, según Caballero, permitirá contar con un instrumento urbanístico que tiene el objetivo de ordenar, proteger y modernizar uno de los espacios más emblemáticos del municipio, que abarca una superficie de más de 41 hectáreas, y plantear una intervención integral basada en la sostenibilidad, la conservación patrimonial y la mejora de la calidad de vida de los residentes.

El regidor de Urbanismo ha recordado que durante la última década, el Ayuntamiento ha ejecutado diversas acciones para “poner en valor” el centro de Inca, entre las que ha citado la reforma de la plaça del Mercat Coberto la reapetura del Teatre Principal, entre otras, y ha añadido que “hacía falta” un instrumento urbanístico totalmente centrado en el casco histórico para “regular con detalle cómo deben hacerse las cosas” en esta área que define la historia y la idiosincrasia del municipio del Raiguer. “Ahora tendremos un documento que nos dirá cómo deben reformarse los edificios, qué se puede construir o cómo deben tratarse las fachadas”, ha señalado Caballero, que ha introducido el concepto de “cirujía urbanística” para definir lo que supondrá el PERI para esta zona de la ciudad.

Una imagen de la Plaça d'Espanya de Inca, en un jueves de mercado. / DM

El plan tiene como principal objetivo preservar los valores históricos, arquitectónicos y sociales del núcleo antiguo, al tiempo que adapta la normativa urbanística a la realidad actual del tejido urbano. Para ello, establece criterios detallados sobre el uso del suelo, la edificación y las intervenciones en viviendas, priorizando la rehabilitación frente a la nueva construcción. “No es un plan de nuevo crecimiento ni de aumentar los volúmenes, sino que el objetivo es cuidar lo que ya tenemos, facilitando la rehabilitación; queremos proteger el patrimonio que nos define como pueblo”, añade Caballero.

En materia de movilidad, el PERI apuesta por reducir el tráfico rodado y priorizar los desplazamientos a pie, adaptando la red viaria a las características de calles estrechas y fomentando espacios de convivencia. También se introducen medidas para mejorar la distribución de mercancías y reducir el impacto de los vehículos pesados.

El documento incorpora además criterios ambientales para combatir el efecto isla de calor, aumentar las zonas verdes y fomentar soluciones de drenaje sostenible. Entre las propuestas destacan la mejora de patios interiores, la incorporación de vegetación y la regulación de instalaciones energéticas con criterios de integración paisajística.

En cuanto a la protección del patrimonio, el plan refuerza la regulación de fachadas, materiales y volumetrías, y amplía el catálogo de elementos protegidos mediante una nueva ficha ambiental que considera el conjunto del centro histórico como una unidad patrimonial coherente.

Moreno y Caballero han incidido también en la “solvencia técnica” del plan urbanístico, elaborado por un equipo redactor de gran prestigio profesional.

Durante la tramitación del PERI, se ha establecido también la suspensión de licencias en el ámbito afectado, con el objetivo de evitar actuaciones que puedan contradecir las nuevas directrices urbanísticas antes de su aprobación definitiva.

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Con este plan, Inca apuesta por un modelo de regeneración urbana que no implica crecimiento, sino una mejora del espacio existente, orientada a consolidar un centro histórico más habitable, sostenible y centrado en la vida cotidiana de sus residentes.