El Govern invierte 96.000 euros en la digitalización de la red de agua de Esporles

El Govern ha anunciado este viernes la colaboración con el municipio de Esporles para abordar distintas actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras hidráulicas y analizar las necesidades actuales de abastecinmiento. En este marco, el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, se ha reunido esta mañana con el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, y con la concejala de Urbanismo, Vías y Obras, Vivienda, Territorio y Patrimonio y Medio Ambiente, Maria Nadal, para tratar estas cuestiones.

Uno de los principales asuntos tratados ha sido el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de Esporles, una actuación subvencionada por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua con 96.482 euros procedentes de fondos europeos. El proyecto permitirá modernizar la gestión de la red municipal mediante la implantación de sistemas inteligentes de control y monitorización que facilitarán la detección de fugas, la optimización de los consumos y una gestión más eficiente de los recursos hídricos.

La reunión también ha servido para analizar la situación de la urbanización de Ses Rotgetes, que desde hace años presenta problemas de disponibilidad de agua al depender prácticamente de un único pozo. Esta situación ha obligado al Ayuntamiento a reforzar el abastecimiento con camiones cisterna a las viviendas que no pueden ser abastecidas con normalidad a través de la red municipal.

Joan Calafat observa un pozo de agua, este viernes en Esporles. / Caib

Ante este escenario, el Consistorio ha trasladado su intención de formalizar un convenio con la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA) que permita disponer de agua de la red en alta para su transporte mediante camiones cisterna mientras se desarrollan las soluciones definitivas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de la tramitación de un nuevo pozo destinado a reforzar el suministro de la urbanización, actualmente pendiente de las correspondientes autorizaciones ambientales, y ha planteado la posibilidad de agilizar esta tramitación dentro de los procedimientos legalmente establecidos.

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Durante el encuentro, Joan Calafat ha reiterado el compromiso de la Conselleria de seguir trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento para impulsar las actuaciones necesarias que permitan reforzar la garantía de suministro del municipio. En este sentido, ha recordado que el Govern mantiene "una línea de apoyo a los ayuntamientos tanto a través de inversiones en digitalización y eficiencia de las redes como mediante actuaciones destinadas a incrementar la disponibilidad de recursos hídricos frente a los efectos de la sequía".