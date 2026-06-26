Una asociación de protección de animales ha denunciado la crítica situación que sufren unos perros que habitan en una finca del municipio de Llubí. Esta situación no es nueva, sino que se viene repitiendo en los últimos años, al menos desde el 2020. Se ha informado a la Guardia Civil y los agentes del Seprona han realizado una visita a esta instalación, pero la situación continúa igual, según aseguran representantes de esta asociación. El Ayuntamiento también ha sido informado sobre esta supuesta irregularidad en el cuidado de los animales, pero tampoco se ha hecho nada para terminar con esta situación.

Los animales, según reflejan las fotografías, permanecen encerrados en una pequeña caseta de aperos de quince metros cuadrados, que está ubicada junto al cementerio de Llubí. Se ha comprobado que en la actualidad hay, al menos, ocho ejemplares mestizos de tipo malinois, además de cachorros que han nacido en fechas próximas.

Denuncian el mal estado de unos perros en una finca de Llubí / J.F. Mestre

Varios de los animales, como queda reflejado en las imágenes, viven atados con cadenas. No disfrutan de las condiciones mínimas de bienestar. Habitan en un suelo de tierra, sin camas y sin espacios adecuados de refugio. Los vecinos han confirmado que apenas reciben agua y la atención que tienen es muy irregular.

Los voluntarios, defensores de los animales, han denunciado a la Guardia Civil que en esta finca no vive nadie. Su propietaria reside en Palma y solo acude una vez por semana a la finca para darles agua y comida a los perros, como han podido confirmar los vecinos.

La situación de estos perros no solo la denuncia la asociación, sino también los vecinos, que consideran que los animales viven en una situación que no debería tolerarse. Hace ya meses que los agentes de la Guardia Civil realizaron una visita a dicha finca y comprobaron que la situación lamentable en la que vivían los animales. Se requirió a la propietaria que realizara mejoras, pero parece que no ha cumplido esta orden. Los perros están exactamente en idénticas condiciones de hace, al menos, cinco años. Las numerosas denuncias que se han presentado no han tenido ningún efecto.

Esta misma semana, donde las temperaturas han alcanzado los 40 grados, los animales han permanecido encerrados, sin apenas atención. Han ladrado constantemente porque les cuesta respirar. Un testigo vio que uno de los canes estaba inmóvil, respirando con dificultad, lo que ha provocado una gran preocupación.

Noticias relacionadas

Por esta razón, esta agrupación de defensa de los animales ha denunciado la falta de acción de la administración ante la situación de estos perros. Han sido informados por los agentes del Seprona que señalan que la responsabilidad para actuar contra esta propietaria le corresponde al Ayuntamiento de Llubí. Sin embargo, no aceptan estas explicaciones, pero al mismo tiempo se exige una actuación inmediata, bien a través de inspecciones o de sanciones económicas, porque entienden que es evidente que la situación en la que viven estos perros es incompatible con la normativa vigente. “Resulta preocupante que mientras se anuncian nuevas leyes y campañas de protección animal, por parte de llamados progresistas, la realidad sobre el terreno siga mostrando casos que se prolongan durante años sin consecuencias aparentes. Las normas son necesarias, pero de poco sirven si no se aplican”, se denuncia desde esta asociación.