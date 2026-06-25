La prórroga de la concesionaria del servicio de agua de Sóller queda en suspenso

Un defecto de forma en la convocatoria de una comisión informativa impidió ayer que el pleno del Ayuntamiento de Sóller debatiera la propuesta del equipo de gobierno del PP para prorrogar durante cinco años más la concesión del servicio municipal de aguas a Aqualia.

El portavoz del PSOE, Jaume Mateu, tomó la palabra al inicio de la sesión para solicitar la retirada del controvertido punto del orden del día. Argumentó que los grupos de la oposición no habían tenido acceso al expediente completo de la prórroga hasta el mismo día en que se celebró la comisión informativa previa al pleno. Mateu advirtió de que, si la propuesta seguía adelante, su partido la impugnaría por considerar que el procedimiento no había respetado las garantías necesarias, lo que podría derivar en la nulidad del acuerdo.

La intervención sorprendió tanto al equipo de gobierno como a la secretaria municipal. Ante la situación, el alcalde, Miquel Nadal, decretó un receso para analizar el caso junto a los servicios jurídicos de la corporación. Tras la pausa, el primer edil anunció la retirada del punto del orden del día y confirmó que la propuesta volverá a elevarse a consideración del pleno en una próxima sesión.

La iniciativa para ampliar la concesión de Aqualia hasta 2035, en lugar de finalizar en 2030 como está previsto actualmente, llegaba además al pleno sin que el PP tuviera garantizados los apoyos necesarios para su aprobación. El concejal no adscrito, Josep Porcel, había mostrado reticencias a respaldar la medida, mientras que la edil del equipo de gobierno Mar Castañer tuvo que ausentarse de la votación debido a sus vínculos laborales con la empresa concesionaria.

La retirada del asunto concede ahora margen al equipo de gobierno para continuar las negociaciones con Porcel, especialmente teniendo en cuenta que los tres grupos de la oposición han expresado su rechazo a la propuesta.

El PP defiende que la ampliación de la concesión permitirá mantener congeladas las tarifas del servicio durante el periodo de prórroga y garantizar inversiones en infraestructuras hídricas por valor de 2,5 millones de euros, compromisos que asumiría la empresa concesionaria.

Inversiones “electoralistas”

Lo que sí salió adelante en la sesión plenaria fue la aprobación del listado de 61 inversiones que el Ayuntamiento de Sóller prevé ejecutar antes de que finalice el año, con una dotación global de 3,5 millones de euros procedentes del remanente de tesorería del ejercicio anterior.

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La propuesta fue aprobada gracias a los votos del equipo de gobierno. Los grupos de la oposición votaron en contra y calificaron el plan de inversiones de “electoralista”, al considerar que su presentación coincide con la proximidad de las próximas elecciones municipales.