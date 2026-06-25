Magaluf estrena su paseo marítimo con un concierto de la Sinfónica, 400 drones y cine gratis junto al mar

Un concierto de la Sinfónica sobre la arena, 400 drones iluminando el cielo y cine junto al mar. Magaluf estrena este fin de semana el nuevo Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá por todo lo alto con dos jornadas gratuitas abiertas a residentes y turistas. Así, la playa se transformará en un gran escenario al aire libre para celebrar el nuevo capítulo del destino turístico. Este sábado la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears actuará por primera vez sobre la arena con un repertorio dedicado a grandes bandas sonoras. La cita musical estará acompañada por un espectáculo aéreo de drones inspirado en el cine. La programación continuará el domingo con un adelanto del Atlàntida Mallorca Film Fest, que aterriza por primera vez en Calvià con proyecciones, música y una gran pantalla junto al Mediterráneo.

El programa de actividades y de servicios de movilidad ha sido presentado este jueves en el Ayuntamiento de Calvià. El alcalde, Juan Antonio Amengual, ha resaltado que la inauguración del Paseo Gabriel Escarrer Julià “es mucho más que una fiesta o celebración: es la constatación del nuevo Magaluf, en el que administraciones, empresarios de comercio y ocio y hoteleros llevan años trabajando. Hoy, Magaluf es un destino que se configura como un referente y queremos mostrarlo a los mallorquines y a nuestros visitantes”.

Un momento de la rueda de prensa en Calvià. / Aj.

Concierto y espectáculo de drones

El acto central del sábado 27 será un concierto abierto y gratuito a cargo de la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears, dirigida por su maestro titular Pablo Mielgo, que interpretará icónicas bandas sonoras de la historia del cine. A las 21:30 horas y en torno al lema ’Calvià es Cine’, la formación interpretará un repertorio centrado en grandes bandas sonoras de la historia del cine. Se acompañará con un espectáculo aéreo de 400 drones que representarán figuras y elementos visuales relacionados con la temática cinematográfica, ofreciendo una alternativa visual sostenible a los fuegos artificiales tradicionales. Entre las piezas seleccionadas se incluyen bandas sonoras de clásicos como “Sonrisas y Lágrimas”, “Indiana Jones”, “Superman” o “La lista de Schindler”, todas acompañadas por un video y diversas figuras que los drones irán creando en el aire. La gerente de la Orquesta, Cristina Martínez, ha mostrado “su ilusión” por el hecho de que, por primera vez, tenga lugar un concierto de la Sinfónica sobre la arena de una playa. Cuando la Orquesta finalice su intervención, la fiesta continuará con la banda Lost in Translation, un proyecto musical balear integrado por Aina Zuazaga, Toni Bestard y Gonzalo Nadal que, fusionando estilos, reinterpreta canciones legendarias de la historia del cine.

Antes del concierto, la programación arrancará a las 18 horas con la Kpop Experience, a cargo de Kpop Baleares, que ofrecerá exhibiciones de baile, sesiones de Kpop random y un pequeño tributo a BTS. A partir de las 19.30 horas, la DJ Alba Serrano tomará el relevo con una selección de éxitos variados hasta el inicio de la actuación de la Orquesta Sinfónica.

Además, tanto sábado como domingo tendrá lugar la II Gastrofira de Magaluf, un evento que pone en valor la calidad de la oferta culinaria local y que permitirá a los asistentes degustar las mejores elaboraciones de una docena de establecimientos de la zona en un entorno totalmente renovado. Se trata de Bondy beach, Chili Lounge, Ibizza Pizzeria, Pardo’s, Kalima, El Balcón de Magaluf, Titanic, Blackbeard’s, Oceans, Sirocco Oasis Beach yLas Palmeras.

Una cita con el cine

El domingo 28, la playa de Magaluf servirá como antesala de la 16ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que llega por primera vez a Calvià. La programación, de nuevo gratuita, incluirá la proyección deThe Moment, una de las películas más comentadas del año, un falso documental de comedia dramática y sátira pop distribuido por la productora A24. También se proyectarán los tres cortometrajes del programa Where Talent Ignites de Audiovisual from Spain, así como las actuaciones musicales de Sideways y Aina Losange. La programación arrancará a las 19.30 horas y acabará a medianoche. La propuesta permitirá disfrutar de una experiencia que combina cine, música y paisaje mediterráneo. Con una gran pantalla LED instalada junto al mar y una zona de tumbonas, el público podrá vivir una velada pensada para celebrar la llegada del verano casi un mes antes del inicio oficial de Atlàntida Mallorca Film Fest, cuya programación presencial se desarrollará del 24 de julio al 2 de agosto, y del 24 de julio al 24 de agosto en la plataforma Filmin.