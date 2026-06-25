Los internos desalojados por el incendio empiezan a regresar a la residencia de Inca

Los mayores que tuvieron que ser desalojados este pasado miércoles de la residencia Senior de Inca a causa de un incendio que no causó daños personales han iniciado este jueves, un día después del suceso, el regreso al equipamiento sociosanitario, tal y como ha podido confirmar este diario de fuentes de la dirección de la residencia, que confían en recuperar la normalidad absoluta a principios de la próxima semana.

Según han explicado, ayer miércoles por la tarde ya pudo restablecerse la electricidad en el complejo sociosanitario y las tareas de limpieza de las dependencias de la residencia se han ejecutado con rapidez, dejando totalmente lista una de las alas del edificio, por lo que aproximadamente unos 40 internos, una tercera parte de los residentes, ya podrían regresar porque existen las condiciones higiéncias y de seguridad para ello.

No obstante, la falta de ambulancias suficientes obliga a utilizar los vehículos de la residencia, por lo que el regreso de los residentes no podrá completarse hasta principios de la próxima semana. “Hoy haremos viajes todo el día”, apuntan.

Los servicios de emergencias ya han dado el vistobueno al realojamiento de los residentes porque la seguridad ha quedado garantizada, aseguran las fuentes de la residencia. Todo el humo residual ha sido eliminado.

El objetivo es que al menos unos 60 internos ya puedan volver al equipamiento este próximo viernes. Este jueves, el 75 por ciento de la residencia podría estar operativa. De hecho, la cocina y la lavandería, dos servicios esenciales del complejo, ya están en condiciones de funcionar a pleno rendimiento.

Los aproximadamente 120 ancianos que tuvieron que ser desalojados con rapidez de la residencia el miércoles por la mañana y trasladados al hospital de campaña improvisado en el CEIP Ponent, ubicado justo enfrente del complejo, han pasado la noche en casa de sus familiares, en algunos casos, y en otras residencias tanto del IMAS (que habilitó 44 plazas para alojar a los afectados) como de la misma cadena de la de Inca y otros equipamientos privados que ofrecieron sus instalaciones por solidaridad.

Carta de agradecimiento del alcalde de Inca

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha publicado una carta para agradecer su labor a los diferentes colectivos que intervinieron en el desalojo de la residencia este pasado miércoles. “Gracias a vuestra profesionalidad, coordinación y entrega no se registraron heridos graves. Este resultado, en una situación de tanta complejidad y fragilidad, es el mejor testimonio de vuestro valor”, afirma Moreno.

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El alcalde cita a todos los colectivos implicados, entre los que figuran los bomberos de Mallorca, la Policía Local de Inca, la Guardia Civil, la brigada municipal de Inca, la conselleria de Famiias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el IMAS, CEIP Ponent de Inca, personal sanitario, SAMU, 061, trabajadores de la residencia Seniors, el Consell de Mallorca, la dirección de Emergencias y los voluntarios de Protección Civil de Inca. “Y también un importante agradecimiento a todos los vecinos, vecinas y ciudadanos anónimos que se acercaron y colaboraron cuando fue necesario”, añade la misiva pública del alcalde socialista de Inca.