El famoso gato Panti reaparece vivo en Son Servera tras darse por muerto y anunciarse su funeral

Panti, el célebre gato negro de la plaza de Sant Joan de Son Servera, ha vuelto a demostrar que aquello de las siete vidas felinas no es una simple leyenda popular. Desde hace años, este conocido vecino de cuatro patas tiene fijada su residencia entre la plaza y la Església Nova, donde suele pasar buena parte de las noches. Durante el día, en cambio, mantiene una intensa agenda social que le lleva a recorrer bares, restaurantes y rincones del centro, donde nunca faltan quienes le ofrecen algo de comida o una caricia.

Una de las esquelas que circulaba en Son Servera del gato Panti. / Biel Capó

Su popularidad ha traspasado incluso las fronteras del municipio. Panti se ha convertido en una pequeña celebridad en las redes sociales, aparece en la base de datos fotográfica de Shutterstock e incluso algunos vecinos recuerdan que llegó a inspirar ilustraciones en publicaciones de National Geographic España. Un currículum que ya quisieran para sí muchos influencers.

Por eso, la noticia que comenzó a circular el pasado 17 de junio cayó como un jarro de agua fría entre los habituales de la plaza. Tras varios días sin dejarse ver, el gato apareció tendido e inmóvil en el suelo de la Església Nova. Todo apuntaba al peor desenlace posible. La noticia corrió como la pólvora y, en cuestión de horas, comenzaron a aparecer esquelas improvisadas en algunos establecimientos de la zona anunciando su fallecimiento e incluso un hipotético funeral en la parroquia de Sant Joan Baptista.

Sin embargo, cuando los vecinos ya daban por concluida la biografía del felino más internacional de Son Servera, llegó el giro inesperado del guion. Apenas unos días después, varias personas aseguraron haber visto a Panti con vida. La incredulidad fue general.

Siete vidas

Uno de los vecinos más asiduos de la plaza resumía así el sentir popular: «No sé si todavía le quedaba alguna de sus siete vidas o si, como Jesucristo, ha resucitado al tercer día».

Según explican algunos residentes de la zona, una posible explicación a este peculiar episodio es que el animal hubiera sufrido un atropello o algún otro accidente que le provocó lesiones en las patas traseras. Agotado y malherido, habría conseguido regresar hasta las inmediaciones del templo inacabado donde acostumbra a refugiarse, quedando tendido en el suelo y dando la impresión de que había fallecido.

Otros vecinos no descartan que pudiera haber sufrido un envenenamiento o que los potentes chorros de agua utilizados estos días para limpiar las calles, coincidiendo con las fiestas, le hubieran causado heridas en las extremidades traseras.

Sea como fuere, Panti continúa recuperándose y demostrando una notable capacidad de supervivencia. En las últimas semanas, además, ha tenido que convivir con el bullicio de multitudinarios actos celebrados en la Església Nova, como la Nit de l’Art o la Nit de Vins, entre otros eventos.

Ahora, al menos, podrá hacerlo con más tranquilidad. Un vecino lo ha adoptado de forma temporal para atenderlo en su casa hasta que se recupere. De momento, el gato más famoso de Son Servera sigue escribiendo capítulos de una historia que parece empeñada en desafiar cualquier lógica.

Al fin y al cabo, no todos los días un pueblo entero se prepara para asistir al funeral de un gato que todavía no ha fallecido.