Els Tretze de na Pola volverán a encender la magia de Alaró este viernes

Alaró vuelve a mirar hacia Los Damunt este viernes cuando este barrio celebra sus fiestas de Sant Pere y los dimonis de Els Tretze de na Pola vuelvan a llenar las callles de luz, humo y resonancias antiguas. Para muchos, es el momento más esperado del calendario festivo. La colla, envuelta en un aura de misterio y tradición, se ha convertido, casi una década después de su primera actuación, en uno de los símbolos culturales más singulares de Mallorca, una expresión artística que combina fuego, identidad y memoria colectiva.

A diferencia de otras colles de dimonis de la isla, Els Tretze de na Pola solo actúan un día: la festividad de Sant Pere. Ese carácter excepcional ha reforzado su magnetismo. Cada año, centenares de vecinos y visitantes ascienden a Los Damunt para presenciar un ritual que no se repite en ningún otro rincón de Mallorca.

La colla está formada, como indica su nombre, por trece miembros escogidos por antigüedad dentro de los Dimonis d’Alaró. Su salida no es un correfoc al uso: no hay carreras ni persecuciones. Lo que ofrecen son petades de lluïment, explosiones de luz y fuego ejecutadas con precisión casi coreográfica, acompañadas por gloses que vecinos y glosadors recitan para la ocasión.

Unos trajes que son arte en movimiento

Uno de los elementos más reconocibles de Els Tretze de na Pola son sus trajes, diseñados por el artista mallorquín Rafa Forteza. Más que indumentaria festiva, son piezas de arte contemporáneo que convierten a cada dimoni en una figura escultórica en movimiento. Sus formas, colores y texturas han hecho de la colla un referente estético dentro del imaginario festivo de la isla.

El eco del Avenc de na Pola

El nombre de la colla remite al Avenc de na Pola, una sima situada en la zona de Los Damunt que forma parte del paisaje emocional de Alaró. La leyenda, transmitida de generación en generación, habla de historias de misterio y desapariciones. Ese vínculo entre geografía, mito y comunidad ha dado a la colla una identidad profundamente arraigada. De ese lugar oscuro y olvidado nace la metáfora: de lo que se descarta, brota lo que se celebra.

Más allá del fuego y la estética, Els Tretze de na Pola representan un acto de pertenencia. Su salida anual es un reencuentro entre generaciones, un recordatorio de que las tradiciones sobreviven cuando la comunidad las hace suyas. En Alaró, ese vínculo es especialmente fuerte: los vecinos participan, acompañan, glosan y celebran, convirtiendo la actuación en un ritual compartido.

Un amplio programa festivo

Noticias relacionadas

El correfoc de Els tretze de na Pola no es el único acto de las fiestas de Sant Pere, que se abren el jueves con el pregón de fiestas a cargo de Jaume López, cap de colla dels cossiers de Alaró. Además se inaugurará la exposición de fotografias sobre los hallazgos, la historia y la etnología de la finca de sa Bastida, recientemente adquirida por el Govern. No faltarán una fiesta de la espuma, una excursión en busca de camami.la, la XXII edición de la cronoescalada de Cas Secretari, una Mostra de Cuina, una actuación teatral del grupo Xamo Xamo o, ya en el apartado musical, una verbena y un concierto tributo a Serrat o Sabina.