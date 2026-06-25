El colegio Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç será reformado de forma integral

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado las obras de reforma integral del edificio antiguo del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar, con un presupuesto base de licitación de 2.432.469,03 euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses. La actuación está prevista entre el tercer trimestre de 2026 y el tercer trimestre de 2027 y será financiada con fondos procedentes del Factor de Insularidad.

El proyecto se centra en la rehabilitación del edificio original del centro, construido aproximadamente en el año 1960, así como de las ampliaciones realizadas en los años 1978 y 1985, que conforman una única edificación.

El objetivo principal de la intervención es reforzar estructuralmente el forjado de la primera planta del edificio original, con una superficie aproximada de 370 metros cuadrados, y reparar los arcos de medio punto de piedra del porche-galería. Además, las obras permitirán adecuar las instalaciones a la normativa vigente en materia de seguridad estructural, seguridad contra incendios, habitabilidad, eficiencia energética y actividades.

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Entre las actuaciones previstas destacan el refuerzo estructural de la primera planta; la reparación y consolidación de los arcos de la galería; la mejora del aislamiento térmico del edificio mediante un sistema SATE en la fachada; la construcción de una nueva escalera de evacuación y la instalación de bocas de incendio equipadas; la reforma integral de los baños; la mejora del aislamiento acústico entre aulas; la implantación de un sistema de climatización frío-calor con renovación de aire; y la renovación de la instalación eléctrica de baja tensión.