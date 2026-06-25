80 aniversario del submarino C-4: la Armada recuerda en Sóller la tragedia que costó la vida a 44 marineros

La Armada Española ha conmemorado este jueves el 80 aniversario del hundimiento del submarino C-4,una de las tragedias más recordadas de la historia naval española. Este viernes se cumplirán ocho décadas exactas del accidente que costó la vida a sus 44 tripulantes y que continúa siendo, todavía hoy, el único siniestro registrado en la historia del Arma Submarina en el que se ha perdido un sumergible a consecuencia de un accidente.

El submarino C-4 se hundió el 27 de junio de 1946 después de colisionar con el destructor Lepanto durante unas maniobras navales de interceptación a trece millas de la costa de Sóller. El impacto provocó el hundimiento casi inmediato de la embarcación, que descansa a 1.500 metros de profundidad en las aguas de la Serra de Tramuntana. Ninguno de sus tripulantes pudo ser rescatado.

Con motivo de esta efeméride, se han realizado diversos actos para recordar a las víctimas y mantener viva la memoria de un episodio que forma parte de la historia marítima de Mallorca y de la Marina española. Ayer miércoles, el especialista en historia naval Diego Quevedo ofreció una conferencia en la Capella de Ses Escolàpies, donde repasó las circunstancias del accidente, el contexto de la época y las características técnicas del submarino. El acto reunió a numerosos asistentes interesados en la historia naval y en el suceso, e incluso a algunos descendientes de las víctimas del accidente.

Ceremonia

Los actos conmemorativos han continuado hoy con una ceremonia institucional en la Estación Naval del Port de Sóller. El homenaje ha contado con la participación de autoridades civiles y militares de los ejércitos, así como representantes de la Armada, que han rendido tributo a los marineros que perdieron la vida en el siniestro.

Durante el acto se ha recordado la figura de los tripulantes del C-4 y la vinculación que este episodio mantiene con el Port de Sóller ochenta años después de los hechos. El acto ha tenido su momento más emotivo cuando se ha lanzado una corona floral al mar desde el faro de Sa Creu.

La conmemoración pretende, además, preservar la memoria de un suceso que continúa ocupando un lugar destacado en la historia de la navegación militar española y que forma parte del legado marítimo de Sóller.