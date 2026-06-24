La sociedad de Pollença se moviliza contra la proliferación de plantas de baterías en suelo rústico

La sociedad ‘pollencina’ ha decidido organizarse contra los proyectos cada vez más frecuentes para habilitar plantas de baterías de litio en diferentes enclaves del suelo rústico del municipio. Políticos, empresarios y vecinos han decidido remar en la misma dirección para luchar, en primera instancia por la vía administrativa sin descartar acciones reivindicativas más contundentes, contra estas instalaciones industriales que chocan con los usos tradicionales de la ‘foravila’. En muchas zonas rurales de Pollença, estos usos ya no están relacionados con la agricultura. Mayoritariamente se han destinado al alquiler vacacional, una práctica muy extendida en el municipio que es igualmente incompatible con la actividad industrial de una planta de almacenamiento energético.

La aparición de un segundo proyecto de baterías de litio en suelo rústico del municipio, en esta ocasión en la zona de Almadrava, ha movilizado a diferentes sectores y ha motivado la creación de una plataforma vecinal contraria a la implantación de esta actividad. Hace unos meses, la presentación del primer proyecto de estas características en el municipio, en la zona de Llenaire, ya alertó a gran parte de la población.

Este pasado lunes, la sala de plenos del Ayuntamiento acogió una reunión, convocada por el equipo de gobierno formado por PSOE y Més per Pollença, que contó con la presencia de los vecinos de la zona de Almadrava afectados por este nuevo proyecto, así como representantes de entidades como la cofradía de pescadores, la asociación de vecinos del Port de Pollença y la asociación hotelera del municipio. El objetivo es el de iniciar acciones para frenar este proyecto rechazado por la inmensa mayoría de la sociedad local.

Asimismo, en el pleno ordinario de este próximo jueves se debatirá una moción presentada por los dos grupos del equipo de gobierno (PSOE y Més), además de Unió Mollera Pollencina, en relación al proyecto técnico de la planta de almacenaje de baterías en Almadrava. La plataforma vecinal confía en que la moción pueda aprobarse con la unanimidad de todos los partidos para que la reivindicación adquiera más fuerza.

Imagen de la finca donde se proyecta la planta, totalmente anegada tras un episodio de lluvias. / J. V.

Los vecinos han expresado su satisfacción por las acciones llevadas a cabo hasta ahora por el Ayuntamiento de Pollença, que tiene previsto presentar alegaciones contra este proyecto que actualmente está en exposición pública, de la misma manera en que la institución municipal ya alegó contra la instalación que se había presentado en octubre de 2025 y que disparó las alarmas en el municipio del Nord.

Los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas tanto en la plataforma digital change.org como de forma presencial en diversos espacios del municipio. La asociación vecinal tiene previsto aprovechar algunos de los actos incluidos en el programa festivo de Sant Pere para dar a conocer su reivindicación y cosechar apoyos. También colocarán pancartas en el entorno de la finca de Almadrava donde pretende habilitarse la instalación energética.

Desde el Ayuntamiento existe la sospecha de que seguirán presentándose proyectos de estas características en el municipio. En las redes sociales, algunos regidores como Miquel Àngel Sureda (Més per Pollença) han expresado su temor de que empresas externas «continuarán buscando nuevas fincas rústicas para hacer negocio sin tener en cuenta la salud y la seguridad de los residentes y de toda la gente que visita nuestro entorno». Sureda añade que si el nuevo proyecto se acaba ejecutando, «acabará afectando a todo el municipio de Pollença», por lo que «pararlo es necesario para preservar el entorno». Por ello, reclama la «implicación de todos» porque «todavía estamos a tiempo» de frenar el proyecto.

«Hay unas 50 casas junto a la finca donde se proyecta la instalación»

Jordi Vives, uno de los portavoces de la nueva plataforma vecinal contra la segunda planta de baterías de litio que pretende implantarse en Pollença, tiene algunas fincas ubicadas cerca de la parcela donde se ha previsto la instalación. «A unos 300 metros alrededor de esta finca hay unas 50 casas, mientras que otras diez construcciones están ubicadas a menos de 10 metros del solar donde se prevé la planta de baterías», explica.

Muchas de estas construcciones en suelo rústico se dedican al alquiler vacacional «con licencia», precisa Vives. Si finalmente la instalación industrial llega a implantarse, estas casas «ya no se podrán alquilar por el impacto que generará la central, entre ruidos y otros peligros», señala. Además, asegura que la finca elegida por la promotora es inundable, tal y como confirman algunas fotografías que estos días han circulado con rapidez por las redes sociales en las que se observa la parcela totalmente anegada tras una jornada de lluvias copiosas.

Noticias relacionadas

Otra imagen de la finca, totalmente inundada. / J. V.

Este vecino de la zona no está en contra de estas instalaciones, pero cree que deben construirse en lugares indicados para ello, como los polígonos industriales. «Hay muchos otros lugares más adecuados que en una zona rústica que está llena de casas vacacionales», apunta. Además, avisa del peligro de contaminación de los acuíferos que conllevaría la instalación, ya que hay torrentes a unos cien metros de distancia, además de numerosos pozos de extracción.