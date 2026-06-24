Los pozos del Pla de Mallorca, bajo presión por el aumento del consumo de agua

La Mancomunitat del Pla ha puesto en marcha la campaña de sensibilización “Sin agua, no hay Pla” con el objetivo de fomentar el ahorro de agua y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los acuíferos que abastecen a los municipios de la comarca. La iniciativa llega en un momento marcado por el aumento significativo del consumo de agua registrado durante las últimas semanas en varios municipios del Pla. Según los datos de seguimiento de los servicios municipales, se han detectado episodios de consumo extraordinario que han llegado a superar ampliamente la capacidad habitual de producción de los pozos de abastecimiento.

Uno de los mensajes difundidos durante la campaña. / DM

Esta situación ha incrementado la presión sobre los acuíferos subterráneos, que constituyen la principal fuente de agua de los municipios del Pla de Mallorca. Los informes técnicos también han constatado una bajada de los niveles de agua en algunos pozos, así como una reducción de su capacidad de producción.

Ante este escenario, la Mancomunitat del Pla insiste en la necesidad de actuar con responsabilidad y anticipación para garantizar el suministro actual y futuro. La campaña quiere hacer visible una realidad a menudo desconocida: el agua que llega a los hogares, negocios y servicios municipales procede de los acuíferos situados bajo el territorio, un recurso limitado que necesita tiempo para recuperarse.

Campaña

A través de publicaciones informativas en redes sociales, “Sin agua, no hay Pla” explicará de forma clara y visual conceptos como la capacidad de los pozos, la evolución de los niveles de los acuíferos, los efectos de los picos de consumo y la importancia de reducir los usos no imprescindibles del agua.

La campaña incluye también el “Reto de los 100 litros”, una acción participativa que invita a la población a reflexionar sobre sus hábitos cotidianos y a adoptar pequeñas medidas de ahorro. Desde la Mancomunitat recuerdan que la suma de estos gestos puede tener un impacto positivo significativo en la sostenibilidad de los recursos hídricos.

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La Mancomunitat hace un llamamiento a la colaboración de toda la ciudadanía para reducir los consumos no esenciales durante los meses de verano y contribuir así a preservar el agua disponible en el territorio. Porque, como recuerda el lema de la campaña, sin agua, no hay Pla.