Més denuncia el “bullit” circulatorio del ayuntamiento en la carretera del Desvío de Sóller

La portavoz de Més per Sóller en el Ayuntamiento, Laura Celià, ha acusado al regidor no adscrito Josep Porcel, socio del PP en el consistorio, de dejar “una herencia envenenada” en materia de movilidad y gestión del tráfico tras conocerse que las actuaciones impulsadas en la carretera del Desvío carecerían de la preceptiva autorización administrativa por parte del Consell de Mallorca.

La formación ecosoberanista sostiene que el conjunto de intervenciones realizadas en los arcenes de la vía (desde la habilitación de aparcamientos hasta la instalación de elementos de ordenación del tráfico) constituye “un bullit fet a la brava”, al margen de la lley.

Celià recuerda que, según la respuesta oficial remitida por el Departamento de Territorio y Movilidad del Consell a dos ciudadanos que denunciaron la acumulación de residuos en la zona, el Ayuntamiento habría habilitado parte de los arcenes como estacionamiento para residentes “sin autorización y como si fuera de su competencia”. Para la portavoz, esta afirmación confirma lo que Més per Sóller lleva meses advirtiendo: “Si un particular actúa sin permisos, es sancionado. ¿Cómo puede ser que la administración municipal, que debe dar ejemplo, actúe al margen del procedimiento administrativo?”.

La dirigente ecosoberanista sostiene que la gestión de Porcel ha dejado un rastro de “decisiones improvisadas, tensiones internas y actuaciones ejecutadas con prisas y sin planificación”.

"Facilitar la vida a los turistas"

A su juicio, el regidor ha priorizado “facilitar la vida a los turistas que llegan en coches de alquiler” en detrimento de la protección del paisaje y de la movilidad cotidiana de los residentes. “Ha convertido la rotonda y la calle de Cetre en un infierno, ha destrozado huertos de naranjos y ahora sabemos que todo ello podría acarrear consecuencias legales para el municipio”, lamenta.

Celià critica que, en lugar de impulsar proyectos estructurales (como una estación central de autobuses en Camp Llarg, un bus circular interno, la mejora de las paradas o la ampliación de zonas ACIRE para proteger a los residentes), el gobierno municipal haya centrado sus esfuerzos en “actuaciones sin permiso y en un modelo de movilidad que no responde a las necesidades reales de Sóller”. Asegura que el Ayuntamiento ha quedado “cautivo de los caprichos de un solo regidor”, lo que, en su opinión, ha debilitado al equipo de gobierno y ha arrastrado al municipio a una situación de “desnorte y despropósito”.

La portavoz advierte de que revertir los efectos de estas actuaciones y “pacificar la movilidad” será “una tarea titánica” para el próximo mandato.

Mientras tanto, Més per Sóller exige transparencia, responsabilidades y una rectificación inmediata del modelo aplicado en la carretera del Desvío.