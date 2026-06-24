El latido ancestral de Sant Joan recorre Mallorca

Tras la noche mágica de Sant Joan, en la que algunos municipios costeros han celebrado los clásicos rituales en las playas, este miércoles ha llegado el día grande de la festividad que se celebra en varios pueblos de Mallorca. El 24 de junio en la Part Forana baja el telón con los tradicionales bailes de Sant Joan Pelós en los pueblos de Felanitx y Sant Joan, además de la tradición de Sant Joan Pelut en Sant Llorenç y la llegada de la flama del Canigó, entre otras celebraciones.

En Felanitx, numerosos vecinos y vecinas han salido a la calle por la tarde para contemplar las singulares danzas de Sant Joan Pelós, uno de los protagonistas de la jornada. La comitiva de músicos y el personaje de Sant Joan Pelós han salido a las 18 horas de la calle de Santanyí entre claveles y donativos para recorrer las principales calles de la localidad, que conserva como un tesoro esta antigua tradición.

La ancestral danza de Sant Joan Pelut ha vuelto a representarse este miércoles en Sant Llorenç des Cardassar con motivo de la festividad de Sant Joan Baptista. Como marca la tradición, Sant Joan Pelut ha iniciado sus bailes en el interior de la iglesia parroquial, acompañado por los jóvenes Sonadors de Sant Joan. Una vez finalizado el acto religioso, el santo, encarnado desde hace más de tres décadas por Biel Nicolau, ha seguido la celebración en la plaza situada frente al templo. Es en este momento cuando se incorporan los dos dimonis, que le acompañan durante todo el recorrido por las diferentes calles del municipio, felicitando a los Joans y Joanes en el día de su onomástica. También se suman a la comitiva los xeremiers, que, junto a los jóvenes Sonadors de Sant Joan, ponen la música a los numerosos bailes que protagoniza Sant Joan Pelut a lo largo de la jornada festiva, una de las tradiciones más arraigadas y singulares del calendario festivo llorencí.

En Sant Joan, las Festes del Sol que Balla han marcado la jornada festiva. Desde primera hora de la mañana la fiesta ha arrancado en Consolació con una chocolatada y las tradicionales 'cucanyes' y carreras de cintas. Por la tarde, los Dimonis de Son Juny han tomado las calles del municipio acompañados por los Xeremiers. El colofón de la jornada ha llegado con Els Corbs de Sant Nofre y el baile de Sant Joan Pelós. La víspera de la fiesta estuvo marcada por el 'correfoc' de la Colla Infantil de Diables del Centre Cultural.

Por otra parte, la llegada de la flama del Canigó, símbolo de la cultura y la unidad de la lengua catalana, también ha marcado la celebración ‘santjoanera’ en algunos municipios de Mallorca, principalmente el día de la ‘revetlla’, cuando recibieron la simbólica llama con diferentes actos festivos en forma de cercaviles y lecturas de manifiestos a favor de la lengua propia de la isla.