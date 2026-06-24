Los hoteleros de Magaluf responden a la polémica por los viajes de estudios en Cala Rajada: “La comparación es simplista y poco respetuosa”

La polémica sobre los viajes de estudios en Cala Rajada sigue abierta. La Asociación de Hoteleros de Palmanova y Magaluf ha querido mostrar públicamente su apoyo al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), después de que este remitiera una carta a su homóloga de Capdepera, Núria Garcia (MÉS), para pedirle que no menospreciara Magaluf y para recordarle el esfuerzo de reconversión realizado en los últimos años con el objetivo de mejorar la imagen de la zona turística. En este sentido, consideran que el destino no puede reducirse a tópicos del pasado ni utilizarse como ejemplo negativo en el debate sobre el modelo turístico de otros municipios.

“Se puede defender un modelo turístico propio, diferenciado y de calidad sin necesidad de recurrir a comparaciones que puedan interpretarse como un menosprecio hacia otros municipios”, han manifestado desde la asociación. Los hoteleros añaden que “referirse a destinos como Magaluf como ejemplo de aquello que no se desea ser transmite una imagen simplista y poco respetuosa hacia localidades que, con sus virtudes y desafíos, forman parte esencial de la oferta turística de Baleares”.

Promoción

La controversia se desencadenó este mes de junio, después de que una agencia promocionara Cala Rajada como destino para viajes de estudios con “todo incluido sin restricciones”. A raíz de esta campaña, la alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, defendió que Cala Rajada no debe convertirse en un reclamo para atraer un modelo de turismo de excesos. “¿Queremos ser un s’Arenal o un Magaluf? Yo no lo quiero”, manifestó en declaraciones recogidas por este diario.

Estas palabras provocaron la reacción del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, quien respondió mediante una misiva en la que afeó las declaraciones de Garcia y le recordó el trabajo que se realiza desde el municipio para “combatir los perjuicios de tantos años”. Amengual defendió que Magaluf ha experimentado una profunda transformación y que no debe utilizarse como símbolo de un modelo turístico que el propio destino lleva años intentando superar con un esfuerzo de reconversión marcado por el aumento de categoría de los establecimientos, la mejora de las infraestructuras y la apuesta por eventos internacionales de prestigio.

Ahora, con el posicionamiento de los hoteleros, la polémica suma una nueva reacción desde el sector turístico de Calvià. La asociación insiste en que Palmanova y Magaluf forman parte fundamental de la oferta turística balear y reclama que el debate sobre el futuro del turismo en las islas se aborde desde el respeto entre destinos.