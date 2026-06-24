Obituario
Fallece a los 92 años José María García Ruiz, 'menescal' de Montuïri
El funeral se celebrará este miércoles en la iglesia de Sant Bartomeu a partir de las 19,45 horas
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Montuïri
José María García Ruiz, conocido en Montuïri como Pepe 'el menescal', por haber sido durante muchos años el único veterinario de la localidad del Pla, ha fallecido a los 92 años de edad. Casado con Antonia 'Pellusca', tiene dos hijas, Maria Antònia y Joana Maria. Maria Antònia trabaja en la Universidad y está casada con el político Francesc Fiol 'Tito Fiol'.
El velador en el cementerio de Montuïri será este miércoles día 24 desde las 17 a las 19 horas, y el funeral se oficiará en la iglesia de Sant Bartomeu también hoy a las 19,45 horas.
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