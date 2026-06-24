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Fallece a los 92 años José María García Ruiz, 'menescal' de Montuïri

El funeral se celebrará este miércoles en la iglesia de Sant Bartomeu a partir de las 19,45 horas

José María García Ruiz era conocido como Pepe 'el menescal' en Montuïri.

José María García Ruiz era conocido como Pepe 'el menescal' en Montuïri. / DM

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Maria Antònia Rigo

Montuïri

José María García Ruiz, conocido en Montuïri como Pepe 'el menescal', por haber sido durante muchos años el único veterinario de la localidad del Pla, ha fallecido a los 92 años de edad. Casado con Antonia 'Pellusca', tiene dos hijas, Maria Antònia y Joana Maria. Maria Antònia trabaja en la Universidad y está casada con el político Francesc Fiol 'Tito Fiol'.

El velador en el cementerio de Montuïri será este miércoles día 24 desde las 17 a las 19 horas, y el funeral se oficiará en la iglesia de Sant Bartomeu también hoy a las 19,45 horas.

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