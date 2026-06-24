Balears regula el uso agrícola de la lana para enriquecer el suelo junto al abono

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha culminado la regulación de los usos agrícolas de la lana con la publicación, este sábado en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), de una resolución que autoriza la aplicación al suelo de la mezcla de lana cruda y estiércol como enmienda agrícola.

La norma establece las condiciones sanitarias, de transporte y de trazabilidad necesarias para garantizar la seguridad de este aprovechamiento, y supone un nuevo paso en la estrategia del Govern para revalorizar la lana generada en las explotaciones ovinas de Balears.

La publicación coincide con el inicio de la campaña de esquileo, un momento clave para el sector, que desde hace años se enfrenta a la pérdida de valor comercial de la lana debido a la competencia de las fibras sintéticas y a la baja cotización de las lanas gruesas de las razas autóctonas.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, destacó que esta resolución «culmina un trabajo iniciado hace años para ofrecer a los ganaderos alternativas reales para gestionar la lana dentro de sus explotaciones». En este sentido, subrayó que se trata de transformar «un material que se había convertido en un problema en un recurso útil para mejorar la fertilidad de los suelos, reducir residuos y avanzar hacia una economía circular adaptada a la realidad de las Illes Balears».

La resolución es fruto del trabajo conjunto de los servicios de Agricultura y de Producción Ganadera, y ha permitido resolver las dificultades derivadas de la aplicación del Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios. Durante su elaboración también se han tenido en cuenta experiencias de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Navarra.

El nuevo marco autoriza el uso de lana cruda mezclada con estiércol procedente de explotaciones ovinas baleares, siempre que se cumplan estrictos requisitos: la lana debe proceder de animales sanos y de explotaciones sin restricciones sanitarias; el transporte debe garantizar la trazabilidad; los operadores deberán mantener registros documentales, y las aplicaciones deberán comunicarse previamente al Servicio de Producción Ganadera y anotarse en el cuaderno de explotación.

La campaña de esquileo ya ha empezado. / Joan Mora

Esta regulación da continuidad a la estrategia iniciada en 2023 por la Conselleria para fomentar nuevos usos de la lana. Ese año se elaboró una nota técnica que aclaraba los aprovechamientos posibles dentro de las propias explotaciones, como el compostaje o el acolchado.

Posteriormente, en 2024, en colaboración con Mallorca Rural, se publicaron guías de aprovechamiento agrícola y de buenas prácticas de manejo, con el objetivo de trasladar al sector los resultados de los estudios realizados y facilitar herramientas para una gestión segura y sostenible.

Además, el Servicio de Producción Ganadera ha desarrollado diversos ensayos que han confirmado el potencial de la lana como enmienda orgánica, gracias a su alto contenido en carbono, nitrógeno y azufre, así como su capacidad para mejorar las propiedades del suelo.

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Con esta resolución, la Conselleria completa el marco administrativo necesario para impulsar este uso y refuerza una estrategia que apuesta por convertir un subproducto de difícil gestión en un recurso útil para el campo balear y para el desarrollo de una ganadería más sostenible.