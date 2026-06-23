El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo

El conflicto laboral en el Ferrocarril de Sóller ha dado un paso decisivo después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por la empresa, lo que deja firme la sentencia que avala las reivindicaciones de la treintena de trabajadores que en 2023 denunciaron la existencia de una doble escala salarial aplicada desde 2002.

Tal como recoge una nota difundida por la plantilla, esta resolución supone la tercera derrota judicial consecutiva para la compañía. Según este comunicado de los trabajadores “el Tribunal Supremo rechaza el recurso del Ferrocarril de Sóller y la empresa vuelve a presentar alegaciones después de tres derrotas judiciales”.

Los trabajadores subrayan que la prolongación del proceso judicial ha generado un profundo malestar, ya que continúan sin un convenio colectivo actualizado y sin incrementos salariales. Recuerdan, además, que la dirección había comunicado en varias ocasiones que no iniciaría la negociación del nuevo convenio hasta que existiera una sentencia firme, condición que —insisten— ya se ha cumplido. Por ello, consideran que no existe “ninguna justificación” para seguir retrasando la aplicación del fallo ni la apertura de las conversaciones.

Negociaciones

Desde la representación sindical se insta a la empresa a asumir de manera inmediata el contenido de la sentencia y a iniciar sin más dilaciones unas negociaciones que la plantilla lleva años reclamando.

Fuentes de la dirección consultadas trasladan, sin embargo, un escenario distinto al descrito por los trabajadores. La empresa afirma que está predispuesta a iniciar las negociaciones para un nuevo convenio colectivo y que mantiene una voluntad clara de alcanzar un acuerdo sensato con los representantes de la plantilla. Según señalan, el objetivo es abrir un diálogo constructivo que permita actualizar las condiciones laborales y cerrar definitivamente un conflicto que se ha prolongado en el tiempo.