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Ses Salines estrena ‘En Salat’, el nuevo cabezudo que homenajea sus raíces salineras

La nueva figura, impulsada por los jóvenes del municipio y el Ayuntamiento, será presentada oficialmente el 14 de agosto durante las fiestas de Sant Bartomeu

Presentación del cabezudo 'En Salat'.

Presentación del cabezudo 'En Salat'. / Aj.

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Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Ses Salines

La tradición popular de ses Salines continúa creciendo con nuevas iniciativas que conectan pasado, presente y futuro. Fruto del trabajo conjunto entre los jóvenes del municipio y el Ayuntamiento de ses Salines nace En Salat, un nuevo cabezudo que pasará a formar parte del imaginario festivo y cultural del pueblo.

La figura representa a aquellas personas que, durante generaciones, estuvieron estrechamente vinculadas a la extracción y el transporte de la sal, una actividad que ha marcado profundamente la historia, el paisaje y la identidad de ses Salines y de sus vecinos. Con este nuevo personaje, el municipio incorpora un símbolo festivo que rinde homenaje a sus raíces y a su patrimonio.

El alcalde Guillem Mas ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha subrayado que En Salat “simboliza nuestra historia, nuestras raíces y también la capacidad de las nuevas generaciones para continuar escribiendo la historia de nuestro pueblo. Ver a los jóvenes implicados en un proyecto como este es motivo de orgullo para todo el municipio”. Mas ha remarcado también que “las tradiciones solo continúan vivas cuando hay personas dispuestas a quererlas, cuidarlas y transmitirlas. Con En Salat, los jóvenes de ses Salines han hecho exactamente eso”.

Presentación

La presentación oficial de En Salat tendrá lugar el próximo 14 de agosto, en el marco de las fiestas de Sant Bartomeu. El acto comenzará en la Església Vella, desde donde se invitará a todos los vecinos y vecinas a participar en un pasacalles popular que servirá para dar la bienvenida al nuevo cabezudo y presentarlo públicamente.

Con el objetivo de reforzar el sentimiento de participación y pertenencia, el Ayuntamiento ya ha repartido camisetas de Sant Bartomeu y pañuelos de En Salat en las dos escuelas del municipio. Próximamente, estos elementos también se pondrán a disposición de todas aquellas personas que quieran sumarse a la iniciativa.

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La concejala de Juventud, Patricia Mesquida, ha señalado que “este proyecto es mucho más que la creación de un cabezudo. Es una manera de hacer partícipes a los jóvenes de la vida cultural y festiva del municipio, de darles protagonismo y de demostrar que también pueden contribuir a mantener vivas nuestras tradiciones”. Mesquida ha añadido que “cuando los jóvenes se sienten parte de los proyectos del pueblo, estos proyectos tienen futuro”.

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