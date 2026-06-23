El Govern impulsa la mejora ambiental de las lagunas de Can Figuera de Binissalem

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), ha iniciado el proceso de licitación del proyecto ejecutivo para la mejora de la biodiversidad de las lagunas de Can Figuera, asociadas a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Binissalem. El presupuesto de ejecución material asciende a 284.041,33 euros y el plazo previsto de los trabajos es de tres meses.

Esta actuación se enmarca dentro de un paquete de inversiones más amplio en la instalación, donde actualmente se ejecutan obras por valor cercano a los 900.000 euros destinadas a la mejora de los equipos de proceso, la automatización del tratamiento y la digitalización del control de vertidos, un proyecto que se encuentra ya en fase final.

Está previsto que los trabajos de mejora de las lagunas comiencen a finales de año y concluyan antes de la próxima temporada de verano, en coordinación con las actuaciones ya en marcha en la propia depuradora.

Las lagunas de Can Figuera reciben el efluente tratado de la EDAR de Binissalem y funcionan como un sistema natural de afinamiento. En ellas, la vegetación acuática y de ribera interactúa con el agua depurada, contribuyendo a la degradación de contaminantes emergentes y mejorando la calidad final del agua mediante procesos de decantación y filtración natural.

El humedal vinculado a la depuradora tiene una extensión de 66.000 metros cuadrados. / Caib

Además, estas lagunas desempeñan un papel fundamental en la recarga del acuífero cuaternario de la zona gracias a los procesos de infiltración. Este acuífero abastece a explotaciones agrícolas del entorno y constituye una reserva hídrica esencial para el regadío, por lo que la mejora de la calidad del agua infiltrada repercute directamente en el ciclo hídrico local y en la actividad agraria.

Refuerzo de la biodiversidad y eliminación de especies invasoras

El proyecto contempla diversas actuaciones sobre la vegetación con el objetivo de potenciar la capacidad depuradora del sistema. Entre ellas, destaca la diversificación de los hábitats dentro de las lagunas y el aumento de la superficie de contacto entre el agua y las plantas, lo que permitirá mejorar la eliminación de nutrientes y microcontaminantes.

Uno de los aspectos más relevantes será la eliminación de la caña invasora que actualmente coloniza los márgenes. Para ello se empleará la técnica de arranque del rizoma, considerada la más eficaz para erradicar esta especie y favorecer la recuperación de la vegetación autóctona.

Asimismo, para minimizar el impacto sobre el ecosistema, antes del inicio de los trabajos se procederá a la retirada de fauna alóctona, como ranas y tortugas de Florida, que serán reubicadas temporalmente y posteriormente reincorporadas a las zonas restauradas.

Las áreas recuperadas serán revegetadas con especies autóctonas mediante núcleos de plantación que incluirán tarayales (Tamarix gallica), olmos resistentes a la grafiosis y fresnos. También se implementarán medidas específicas para evitar la reaparición de la caña invasora.

En el ámbito hidráulico, el proyecto prevé la instalación de sistemas de control de flotantes en el aliviadero de pluviales, así como la incorporación de arquetas, registros y válvulas que permitirán mejorar la conexión entre las lagunas y optimizar la gestión del flujo de agua.

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Esta intervención complementa el contrato en ejecución en la EDAR de Binissalem, valorado en unos 950.000 euros, que incluye mejoras en la obra civil, equipamientos y sistemas de tratamiento. Estas actuaciones permitirán optimizar el funcionamiento de la planta, especialmente ante episodios de lluvias intensas, y dar respuesta a la gestión de residuos líquidos procedentes de viviendas diseminadas.