El gallo Bif se impone en el singular concurso de canto de Son Servera

El peculiar concurso de canto de gallos de las fiestas patronales de Sant Joan en Son Servera volvió a llenar anoche la plaza de Sant Joan. Numerosos asistentes no quisieron perderse la actuación de los 32 ejemplares inscritos en esta singular competición, una de las citas más curiosas y esperadas del programa festivo.

Concurso de gallos en Son Servera. / Biel Capó

El concurso comenzó con la última campanada de las 22.00 horas del reloj de la iglesia. A partir de ese momento, y hasta la última campanada de las 23.00 horas, los gallos debían cantar el mayor número posible de veces.

De los 32 ejemplares inscritos, solo la mitad realizó algún canto durante la hora de competición. El vencedor fue Bif, de la corporación Bauxes Team, con un total de 110 cantadas. Muy cerca quedó Dartañan, de Joan Nadal, que alcanzó las 96, mientras que el tercer puesto fue para Riky, de Santi Moyà, con 74 cantadas.

Sin récord

Un año más, el récord absoluto del concurso quedó sin batirse. La competición, que cuenta con 35 años de historia, celebra este año su vigésimo tercera edición tras el paréntesis obligado por la pandemia. La mejor marca continúa en manos de Messi, el gallo de Rafael Amer, que en 2015 logró la espectacular cifra de 188 cantadas.

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Entrega de premios del concurso 'serverí'. / Biel Capó

Esta edición ha sido la segunda con mayor participación de la historia, con 32 gallos inscritos, solo superada por la de 2025, cuando se alcanzaron los 33 ejemplares. Además, la notable afluencia de público de todas las edades volvió a demostrar la buena salud de una tradición que sigue despertando interés entre las nuevas generaciones y que parece tener relevo asegurado durante muchos años