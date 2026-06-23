Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fachada marítima y GesaLey Omnibus: chiringuitosUso turístico LlosetaPrioridad residentes TIBRCD Mallorca: Luis GarcíaPeter Ustinov en Mallorca
instagramlinkedin

El gallo Bif se impone en el singular concurso de canto de Son Servera

Bif ganó la cita con 110 cantadas en una edición que reunió a 32 ejemplares y volvió a llenar la plaza de Sant Joan durante las fiestas patronales

VÍDEO | Son Servera, fiel a su peculiar concurso de canto de Gallos

VÍDEO | Son Servera, fiel a su peculiar concurso de canto de Gallos

Biel Capó

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Biel Capó

Biel Capó

Son Servera

El peculiar concurso de canto de gallos de las fiestas patronales de Sant Joan en Son Servera volvió a llenar anoche la plaza de Sant Joan. Numerosos asistentes no quisieron perderse la actuación de los 32 ejemplares inscritos en esta singular competición, una de las citas más curiosas y esperadas del programa festivo.

Concurso de gallos en Son Servera.

Concurso de gallos en Son Servera. / Biel Capó

El concurso comenzó con la última campanada de las 22.00 horas del reloj de la iglesia. A partir de ese momento, y hasta la última campanada de las 23.00 horas, los gallos debían cantar el mayor número posible de veces.

De los 32 ejemplares inscritos, solo la mitad realizó algún canto durante la hora de competición. El vencedor fue Bif, de la corporación Bauxes Team, con un total de 110 cantadas. Muy cerca quedó Dartañan, de Joan Nadal, que alcanzó las 96, mientras que el tercer puesto fue para Riky, de Santi Moyà, con 74 cantadas.

Sin récord

Un año más, el récord absoluto del concurso quedó sin batirse. La competición, que cuenta con 35 años de historia, celebra este año su vigésimo tercera edición tras el paréntesis obligado por la pandemia. La mejor marca continúa en manos de Messi, el gallo de Rafael Amer, que en 2015 logró la espectacular cifra de 188 cantadas.

Noticias relacionadas

Entrega de premios del concurso 'serverí'.

Entrega de premios del concurso 'serverí'. / Biel Capó

Esta edición ha sido la segunda con mayor participación de la historia, con 32 gallos inscritos, solo superada por la de 2025, cuando se alcanzaron los 33 ejemplares. Además, la notable afluencia de público de todas las edades volvió a demostrar la buena salud de una tradición que sigue despertando interés entre las nuevas generaciones y que parece tener relevo asegurado durante muchos años

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una oleada de mariposas migratorias sorprende en Mallorca y se hace viral en redes
  2. El Consell asegura que los aparcamientos creados por el Ayuntamiento en el desvío de Sóller carecen de autorización
  3. El alcalde de Sant Joan, Richard Thompson: “Si no puedes confiar en tu gente, es imposible hacer cosas”
  4. El Govern autoriza la ocupación urgente de los terrenos destinados al futuro aparcamiento público de Cala Agulla
  5. Las aceras de Marratxí, una gincana peligrosa
  6. “En Mallorca, te lo comes todo”: Obligan a retirar unas pancartas que llaman al turismo de excesos en un hotel de Cala Rajada
  7. La alcaldesa de Bunyola (PP) se desmarca del polémico comentario sobre la patera de su homóloga de Santanyí: 'Yo no lo habría dicho
  8. Un monigote de Trump, colgado boca abajo de la fachada del Ayuntamiento de Esporles durante la fiesta de las 'penyes'

El gallo Bif se impone en el singular concurso de canto de Son Servera

El gallo Bif se impone en el singular concurso de canto de Son Servera

El Govern advierte de que la implantación del uso turístico en Lloseta podría alterar la convivencia

El Govern advierte de que la implantación del uso turístico en Lloseta podría alterar la convivencia

El Govern impulsa la mejora ambiental de las lagunas de Can Figuera de Binissalem

El Govern impulsa la mejora ambiental de las lagunas de Can Figuera de Binissalem

El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo

El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo

Ses Salines estrena ‘En Salat’, el nuevo cabezudo que homenajea sus raíces salineras

Ses Salines estrena ‘En Salat’, el nuevo cabezudo que homenajea sus raíces salineras

Inca concederá la Medalla de la Ciudad al empresario del calzado Antoni Fluxà

Inca concederá la Medalla de la Ciudad al empresario del calzado Antoni Fluxà

Tres días en la Serra de Tramuntana: la aventura de verano que vivirán más de 100 jóvenes de Mallorca

Tres días en la Serra de Tramuntana: la aventura de verano que vivirán más de 100 jóvenes de Mallorca

Sant Joan 2026 en Calvià: horarios de las fiestas en Santa Ponça, Palmanova y Peguera

Sant Joan 2026 en Calvià: horarios de las fiestas en Santa Ponça, Palmanova y Peguera
Tracking Pixel Contents