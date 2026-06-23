El Castell d’Alaró, en riesgo: el Ayuntamiento exige al Estado actuar contra el deterioro de las murallas”

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha reclamado al Estado una implicación directa y urgente para frenar el grave deterioro que afecta al Castell d’Alaró, uno de los principales símbolos patrimoniales de Mallorca. Perelló ha mantenido una reunión con el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, en la que ha solicitado que se haga efectiva la cesión de las murallas al Consell de Mallorca para que las instituciones locales puedan actuar en su conservación.

El encuentro, en el que también ha participado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de Alaró de abrir todas las vías posibles de diálogo y colaboración institucional para proteger y poner en valor este conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural y estrechamente ligado a la historia y la identidad de Alaró y de Mallorca.

Perelló ha defendido que la situación requiere una respuesta “coordinada y decidida” entre administraciones. “Es urgente actuar para frenar el deterioro que afecta a distintos elementos del conjunto histórico y garantizar la conservación de un espacio declarado Bien de Interés Cultural”, ha señalado el alcalde.

Responsabilidad

El primer edil ha recordado que el Estado es propietario de las murallas y, por tanto, tiene la responsabilidad de mantenerlas en condiciones adecuadas. En este sentido, ha planteado que una de las fórmulas para hacerlo sería atender la petición formulada por el Consell de Mallorca para que se ceda el monumento y se puedan ejecutar las actuaciones necesarias.

“El Estado, como propietario de las murallas, está obligado a mantenerlas de forma adecuada, y una manera de hacerlo sería responder a la petición formulada por el Consell de Mallorca para que se ceda el monumento”, ha subrayado Perelló. El alcalde también ha advertido de que, según diversos expertos, la situación de los muros es “crítica”. Por ello, ha insistido en que las administraciones baleares ya han dado pasos para proteger el recinto y que ahora es imprescindible que el Gobierno central se sume a este esfuerzo.

“El Govern ha aprobado una ley que permitirá expropiar la parte privada del recinto; el Consell y el Ayuntamiento hemos llevado a cabo las primeras excavaciones arqueológicas de la historia, y ahora es necesario que el Estado nos ayude”, ha afirmado Perelló.

Con esta reunión, el Ayuntamiento de Alaró refuerza su reivindicación para garantizar la conservación del Castell d’Alaró y evitar que el deterioro de sus murallas comprometa el futuro de uno de los bienes patrimoniales más emblemáticos de Mallorca.