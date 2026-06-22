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Tres días en la Serra de Tramuntana: la aventura de verano que vivirán más de 100 jóvenes de Mallorca

El programa 'Joves a la Serra – Estiu 2026' ofrece estancias con excursiones, juegos y actividades educativas para acercar a 102 niños y jóvenes los valores naturales y patrimoniales de la Serra

'Joves a la Serra' ha empezado en el refugio del Pont Romà.

'Joves a la Serra' ha empezado en el refugio del Pont Romà. / CIM

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Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Pollença

Más de un centenar de niños y jóvenes de Mallorca vivirán este verano una experiencia de convivencia, naturaleza y aprendizaje en uno de los paisajes más emblemáticos de la isla. El Consell de Mallorca ha iniciado una nueva edición del programa «Joves a la Serra – Estiu 2026», una iniciativa que reunirá a 102 participantes para descubrir de cerca la riqueza natural, histórica y patrimonial de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría de paisaje cultural.

El primer turno del programa ya está en marcha en el refugio del Pont Romà de Pollença, donde participan 34 niños de entre 9 y 11 años. El conseller de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Juventud y Participación, Carmen Ripoll, han visitado este primer grupo para conocer el desarrollo de las actividades.

Durante la visita, Fuster ha destacado que «Joves a la Serra» permite que niños y jóvenes conozcan los valores naturales, culturales y patrimoniales que hicieron posible que la Serra de Tramuntana fuera declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO hace ahora quince años. El conseller ha subrayado que, a través de excursiones, juegos y actividades educativas, los participantes descubren “un paisaje cultural único” mientras comparten una experiencia enriquecedora con otros jóvenes de Mallorca.

El programa propone estancias de tres días y dos noches en refugios de la Serra, con actividades pensadas para fomentar el contacto con la naturaleza, el conocimiento del territorio y la convivencia entre los participantes. En este primer turno, los niños realizarán una excursión al Puig de Maria, una ruta por un tramo del GR-221 o Ruta de Pedra en Sec, una visita al Calvari de Pollença, una gincana sobre los valores de la Serra de Tramuntana y diferentes dinámicas de cohesión de grupo.

Tres turnos

La edición de verano de «Joves a la Serra» se organiza en tres turnos de 34 plazas cada uno. El primero se celebra del 22 al 24 de junio para niños de entre 9 y 11 años; el segundo tendrá lugar del 25 al 27 de junio para jóvenes de entre 12 y 14 años, y el tercero se desarrollará del 1 al 3 de septiembre para participantes de entre 15 y 17 años.

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Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca refuerza su apuesta por el ocio educativo durante los periodos vacacionales, ofreciendo a niños y jóvenes la oportunidad de aprender, convivir y conectar con la Serra de Tramuntana a través de una experiencia directa en plena naturaleza.

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