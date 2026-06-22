Sant Joan 2026 en Calvià: horarios de las fiestas en Santa Ponça, Palmanova y Peguera

Calvià se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año con una programación de Sant Joan 2026 repartida por varios núcleos del municipio. Las celebraciones arrancan este martes 23 de junio con verbenas y actividades en Santa Ponça, Palmanova y Peguera, además de una propuesta cultural en Bendinat, y continuarán el miércoles 24 de junio con el tradicional sopar a la fresca en Calvià Vila.

El Ayuntamiento de Calvià ha organizado un dispositivo especial de seguridad con Policía Local y Protección Civil, así como un refuerzo de limpieza a cargo de la empresa pública Calvià 2000, ante la previsión de una celebración multitudinaria en diferentes puntos del municipio.

Uno de los principales escenarios de la noche será la Plaça de la Pinada de Santa Ponça, donde la celebración comenzará a las 20 horas y se prolongará hasta las 02 horas de la madrugada. La velada contará con las actuaciones del grupo Gin Tonics y del DJ Jaume Colombás. La actividad está organizada por el consistorio con la colaboración de Cadena Cien COPE Mallorca.

En Palmanova, la fiesta se concentrará en el Paseo del Mar y la playa de Es Carregador. La programación empezará a las 20.30 horas con un pasacalles de batucada a cargo de los Dimonis Comte Mal y la batucada Ànimes de So.

El recorrido partirá desde el establecimiento McDonald's y finalizará en la zona del escenario. A partir de las 21.15 horas, y hasta la 01.30 de la madrugada, actuarán el DJ Fernando Megía, Eva Group en directo, el DJ Juan Campos y el DJ Txema Sánchez. Este evento cuenta con la colaboración de Melodía FM – Atresmedia Radio.

Correfoc en Peguera

Peguera será el punto de encuentro para quienes busquen una celebración marcada por el fuego y la tradición. La fiesta tendrá lugar este martes en la Plaça Niza, desde las 19 horas hasta las tres de la madrugada. La programación incluye música con DJ en dos tramos, de 20 a 23 horas y de 23.45 a 02.00 horas. El momento central llegará a las 23 horas con un correfoc de unos 40 minutos de duración. El recorrido irá desde la calle Niza hasta la Plaça Niza y contará con la participación de las colles de los Dimonis de Calvià y los Dimonis Renegats.

La programación de Sant Joan también incluye una cita cultural en la biblioteca de Bendinat. Este martes 23 de junio, a las 19 horas, el grupo Albopàs ofrecerá una lectura dramatizada de la obra Al caire de les campanes, de Alexandre Ballester.

La actividad está dirigida a público adulto y forma parte de la celebración cultural impulsada por Bibliotecas de Calvià. La obra, ambientada en el universo onírico de Albopàs, recupera la historia de Elisa, Víctor y los hermanos Teodolf y Nicolau Casas.

Al caire de les campanes ganó el Premi del Teatre Principal en 1987, aunque Alexandre Ballester murió sin verla representada sobre un escenario. La propuesta es una coproducción del Teatre Principal con Albopàs y el Festival de Teatro Alexandre Ballester.

El miércoles 24 de junio, la celebración se trasladará a Calvià Vila. La Plaça de les Collidores d’Oliva acogerá una jornada organizada por la Asociación de Amigos y Vecinos de Calvià Vila con la colaboración del Ayuntamiento.

Las actividades empezarán a las 19 horas con una merienda para las personas mayores asistentes. A continuación habrá animación y música en directo. A las 21 horas se celebrará el tradicional sopar a la fresca, con venta de pa amb oli para los asistentes. La velada continuará hasta la medianoche con la actuación del grupo Mil Calles y un DJ.