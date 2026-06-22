Inca concederá la Medalla de la Ciudad al empresario del calzado Antoni Fluxà

El Ayuntamiento de Inca iniciará este jueves, durante la sesión plenaria ordinaria del mes de junio, la tramitación para otorgar la Medalla de la Ciudad a Antoni Fluxà Rosselló, destacado empresario inquer y figura clave en la historia de la firma de calzado Lottusse.

La propuesta contempla la incoación del expediente para la concesión de esta distinción honorífica en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su decisiva contribución al desarrollo económico, industrial y social de la ciudad.

Nacido en Inca en 1936, Antoni Fluxà dedicó su vida a la industria del calzado al frente de Lottusse, una empresa familiar con raíces que se remontan al siglo XIX. Durante más de cincuenta años, lideró la modernización de la compañía, su apertura a los mercados internacionales y la consolidación de la marca como referente global, llevando el nombre de Inca y de Mallorca por todo el mundo.

Fundada en 1877, Lottusse es una de las empresas más antiguas de Mallorca y de España. La firma, que celebrará su 150 aniversario en 2027, se ha convertido en uno de los grandes referentes del calzado de calidad y en una de las principales embajadoras del nombre de Inca a nivel internacional.

Según explica el Ayuntamiento, "la visión empresarial de Fluxà permitió a la compañía afrontar con éxito las transformaciones del sector y mantener la actividad productiva en Inca en momentos especialmente difíciles para la industria del calzado. Gracias a esta apuesta, Lottusse no solo logró superar las crisis de las décadas de 1970 y 1980, sino que continuó creciendo, generando empleo y preservando el oficio zapatero y sus procesos artesanales más emblemáticos".

"Además de su labor empresarial, Antoni Fluxà destacó por su compromiso con la ciudad, su cercanía con los trabajadores y su colaboración con distintas entidades e iniciativas sociales del municipio".

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha subrayado que “Antoni Fluxà representa los valores del esfuerzo, la innovación, el arraigo y el amor por Inca. Su contribución ha sido fundamental para mantener viva una de las principales señas de identidad de nuestra ciudad y para proyectar su nombre más allá de nuestras fronteras”.

Una vez aprobada la incoación del expediente, se iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento municipal de protocolo, honores, distinciones y premios, que incluye la tramitación de un expediente administrativo para justificar los méritos del candidato antes de su aprobación definitiva en pleno.

El documento propone el nombramiento del concejal Miguel Ángel Cortés como instructor ponente y del concejal Pedro Mas como fiscal del expediente.

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Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Inca pretende poner en valor el legado de una de las personas que más ha contribuido a consolidar Lottusse como una de las marcas de calzado más prestigiosas del mundo, proyectando el nombre de Inca y de Mallorca en los principales mercados internacionales.