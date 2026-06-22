El Consell asegura que los aparcamientos creados por el Ayuntamiento en el desvío de Sóller carecen de autorización

El Consell de Mallorca ha afirmado que los aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento de Sóller en los arcenes de la carretera del desvío no cuentan con la preceptiva autorización administrativa.

Así lo recoge una respuesta remitida por el Departamento de Territorio y Movilidad de la institución insular a dos ciudadanos, Alex Sarson y Barry Byrne, quienes habían denunciado la acumulación de residuos en los márgenes de esta vía.

En el escrito, el Consell señala que «actualmente el Ayuntamiento de Sóller ha habilitado parte de los arcenes como aparcamiento para residentes sin autorización, como si fuera de su competencia, por lo que debería asumir también su mantenimiento».

Quejas vecinales

La afirmación figura en la contestación oficial a las quejas vecinales por la suciedad existente en la carretera. La postura expresada por la institución insular cuestiona las actuaciones impulsadas durante los últimos años por el Ayuntamiento para crear plazas de estacionamiento destinadas a residentes a ambos lados de la carretera del desvío.

Los departamentos municipales de Movilidad y Gobernación han desarrollado distintas campañas para habilitar zonas verdes de aparcamiento reservadas a vehículos que disponen de la correspondiente tarjeta identificativa.

Ordenación del tráfico

Además de delimitar plazas de estacionamiento, el Consistorio de Sóller ha procedido a instalar una serie de elementos de goma para ordenar el tráfico, ha prohibido el aparcamiento en determinados tramos y ha creado espacios destinados a mejorar el tránsito peatonal.

Sin embargo, según la respuesta del Consell, todas estas intervenciones se habrían llevado a cabo sin la autorización necesaria por parte de la administración competente sobre la vía.

No es la primera vez que se cuestiona la legalidad de actuaciones relacionadas con el desvío de Sóller.

Recientemente también surgieron dudas sobre la situación administrativa de los accesos a los tres aparcamientos disuasorios ubicados junto a la carretera.

En aquella ocasión, el Ayuntamiento defendió la legalidad de dichas infraestructuras y aseguró que cumplían con la normativa vigente.

En la misma carta remitida a los denunciantes, el Consell invita a los vecinos a trasladar igualmente sus quejas por la falta de limpieza al Ayuntamiento de Sóller, al considerar que es la administración que debería hacerse cargo del mantenimiento de estos espacios al haber creado estacionamientos en el arcén de la carretera.