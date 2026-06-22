La ambulancia de soporte vital básico de Felanitx funcionará las 24 horas durante el verano.

La ambulancia de soporte vital básico de Felanitx ha empezado a funcionar las 24 horas del día desde este lunes con el objetivo de reforzar la atención de las emergencias sanitarias en el Sector Sanitario de Llevant durante los meses de verano.

Hasta ahora, este servicio estaba operativo durante 12 horas diarias, de 8 a 20 horas, de lunes a domingo. La ampliación horaria se ha puesto en marcha como medida de refuerzo ante el aumento de la población flotante durante la temporada estival.

Dispositivo

El dispositivo está integrado por un enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias. La base de la ambulancia se ubicará en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Felanitx dentro del recinto del polideportivo municipal.

Con esta ampliación, el Servei de Salut de les Illes Balears responde a la demanda de reforzar la dotación del SAMU 061 en los municipios de la comarca de Llevant de Mallorca, especialmente en la urbanización de Cales de Mallorca.

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La medida permitirá atender el incremento de la actividad asistencial vinculada a las emergencias sanitarias que se produce cada verano, principalmente debido a la afluencia masiva de turistas en la zona.