Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimite Director AgriculturaRBF CanceladoTuristas DesnudosAccidente Via de Cintura
instagramlinkedin

Economía

Calvià incrementa un 25% las citas para la campaña de la renta en el municipio y agota las 1.027 plazas ofertadas

Ante esta demanda de solicitudes, el consistorio reforzó el dispositivo con la incorporación de un operador extra

Los beneficiarios del subsidio por desempleo quedan exentos de presentar la declaración de la Renta hasta 2026.

Los beneficiarios del subsidio por desempleo quedan exentos de presentar la declaración de la Renta hasta 2026. / Ferran Sendra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

La campaña de la renta de este año concluye con una alta demanda por parte de vecinos de Calvià. La iniciativa de atención ciudadana, en la que colabora el Ayuntamiento de Calvià a través de la Oficina Municipal de Tributos (OMT), ha agotado la totalidad de las 1.027 citas telefónicas que se ofrecieron a los vecinos del municipio para realizar sus declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), según informó este domingo el Consistorio.

El Ayuntamiento señaló que, el mismo día en que se abrió el periodo de solicitud de citas telefónicas, comenzó el flujo de peticiones, "y a los tres días ya se habían asignado más de 700 citas". Ante esta demanda de solicitudes, el consistorio reforzó el dispositivo con la incorporación de un operador extra.

Este servicio especializado se ha prestado dos días a la semana y está centrado en la resolución de declaraciones de IRPF que no revisten complejidad. Las 1.027 citas gestionadas en esta campaña representan un incremento del 25% en la atención prestada en comparación con el año anterior, cuando se ofrecieron 813 citas.

Noticias relacionadas y más

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha aportado un coordinador para supervisar el proceso, el Ayuntamiento de Calvià y la OMT ha asumido el grueso de la atención directa al público aportando los operadores. El equipo se ha ampliado hasta los 9 trabajadores en los días de mayor carga de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Renta
  • Ayuntamiento
  • declaraciones
  • IRPF
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva vida para la leche mallorquina tras la crisis de Agama
  2. Una agencia vende viajes de estudios en Cala Rajada con “todo incluido sin restricciones”
  3. Una oleada de mariposas migratorias sorprende en Mallorca y se hace viral en redes
  4. El alcalde de Sant Joan, Richard Thompson: “Si no puedes confiar en tu gente, es imposible hacer cosas”
  5. El Govern autoriza la ocupación urgente de los terrenos destinados al futuro aparcamiento público de Cala Agulla
  6. La cena de 'Nofres' cumple una década en Mallorca
  7. “En Mallorca, te lo comes todo”: Obligan a retirar unas pancartas que llaman al turismo de excesos en un hotel de Cala Rajada
  8. La alcaldesa de Bunyola (PP) se desmarca del polémico comentario sobre la patera de su homóloga de Santanyí: 'Yo no lo habría dicho

Calvià incrementa un 25% las citas para la campaña de la renta en el municipio y agota las 1.027 plazas ofertadas

Calvià incrementa un 25% las citas para la campaña de la renta en el municipio y agota las 1.027 plazas ofertadas

De Sant Joan a Nadal, mig any cabal

Las aceras de Marratxí, una gincana peligrosa

Algaida alerta del elevado consumo de agua: "Se gastan 69.800 litros de agua en sólo una hora"

Algaida alerta del elevado consumo de agua: "Se gastan 69.800 litros de agua en sólo una hora"

Un monigote de Trump, colgado boca abajo de la fachada del Ayuntamiento de Esporles durante la fiesta de las 'penyes'

Un monigote de Trump, colgado boca abajo de la fachada del Ayuntamiento de Esporles durante la fiesta de las 'penyes'

Los últimos relevos en las alcaldías de Mallorca: Consell, Sant Joan y Son Servera estrenan alcalde a menos de un año de elecciones

Los últimos relevos en las alcaldías de Mallorca: Consell, Sant Joan y Son Servera estrenan alcalde a menos de un año de elecciones

Sant Joan ya tiene a su primera alcaldesa socialista: Cati Perelló

Sant Joan ya tiene a su primera alcaldesa socialista: Cati Perelló

Pollença colocará 34 nuevas piedras de la memoria para recordar a víctimas del fascismo

Pollença colocará 34 nuevas piedras de la memoria para recordar a víctimas del fascismo
Tracking Pixel Contents