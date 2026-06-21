Calvià incrementa un 25% las citas para la campaña de la renta en el municipio y agota las 1.027 plazas ofertadas

La campaña de la renta de este año concluye con una alta demanda por parte de vecinos de Calvià. La iniciativa de atención ciudadana, en la que colabora el Ayuntamiento de Calvià a través de la Oficina Municipal de Tributos (OMT), ha agotado la totalidad de las 1.027 citas telefónicas que se ofrecieron a los vecinos del municipio para realizar sus declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), según informó este domingo el Consistorio.

El Ayuntamiento señaló que, el mismo día en que se abrió el periodo de solicitud de citas telefónicas, comenzó el flujo de peticiones, "y a los tres días ya se habían asignado más de 700 citas". Ante esta demanda de solicitudes, el consistorio reforzó el dispositivo con la incorporación de un operador extra.

Este servicio especializado se ha prestado dos días a la semana y está centrado en la resolución de declaraciones de IRPF que no revisten complejidad. Las 1.027 citas gestionadas en esta campaña representan un incremento del 25% en la atención prestada en comparación con el año anterior, cuando se ofrecieron 813 citas.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha aportado un coordinador para supervisar el proceso, el Ayuntamiento de Calvià y la OMT ha asumido el grueso de la atención directa al público aportando los operadores. El equipo se ha ampliado hasta los 9 trabajadores en los días de mayor carga de trabajo.