Algaida alerta del elevado consumo de agua: "Se gastan 69.800 litros de agua en sólo una hora"

El Ayuntamiento de Algaida ha emitido un comunicado para alertar el elevado consumo de agua registrado en las últimas semanas y ha pedido a la población que extreme las medidas de ahorro con el objetivo de evitar problemas de abastecimiento en el municipio.

Según ha informado el Consistorio, se han detectado consumos puntuales de hasta 69.800 litros de agua en una sola hora.

Esta cifra, advierte el Ayuntamiento, podría traducirse en cerca de un millón de litros consumidos en un único día si se mantiene ese ritmo de demanda. Los momentos de mayor consumo se concentran especialmente durante las tardes y las horas nocturnas.

Pozos municipales

El Ayuntamiento recuerda que los núcleos de Algaida, Pina y Randa dependen exclusivamente del agua extraída de los pozos municipales y de los acuíferos subterráneos.

El municipio no dispone de otra fuente propia de suministro, por lo que la presión sobre estos recursos puede tener consecuencias directas en la disponibilidad de agua, según advierte la administración municipal.

La corporación local advierte de que, cuando se extrae más agua de la que los acuíferos pueden recuperar de forma natural, el nivel de los pozos desciende.

Si esta situación se prolonga o se intensifica, aumenta el riesgo de que se produzcan problemas de abastecimiento, especialmente en un contexto de incremento de la demanda.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado a los vecinos que reduzcan todos los consumos que no sean imprescindibles. En concreto, pide evitar el llenado de piscinas, el riego excesivo de jardines, el lavado de vehículos con agua potable y cualquier otro uso que pueda aplazarse o no resulte necesario.

Algaida, Pina y Randa

El mensaje municipal se dirige al conjunto de la ciudadanía de Algaida, Pina y Randa, a la que se pide colaboración para contener el gasto de agua y contribuir a garantizar el suministro en las próximas semanas. El Consistorio insiste en que el ahorro individual puede tener un impacto directo en la evolución de la situación.

En el escrito firmado por la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, se apela a la responsabilidad vecinal. «Cada litro que ahorramos hoy ayuda a garantizar el agua de mañana», señala el comunicado hecho público por el Ayuntamiento algaidí.