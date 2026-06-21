Las aceras de Marratxí, una gincana peligrosa

Las aceras de los cuatro núcleos históricos de Marratxí —Es Pont d’Inca, Es Pla de na Tesa, sa Cabaneta y Pòrtol— son una auténtica gincana para los viandantes que caminan por ellas, y especialmente para las personas de la tercera edad, según constatan día tras día residentes y visitantes de estas localidades.

En cada uno de estos núcleos, además de la estrechez de las aceras, hay postes tanto del tendido eléctrico como de telefonía que obligan a los peatones a bajar a la calzada para poder sortearlos, con el consiguiente peligro para su seguridad.

Aparte de los postes, algunas aceras presentan inclinaciones junto a las entradas de cocheras, formando badenes muy peligrosos para las personas que utilizan caminadores, ya que, al encontrarse con el desnivel, pueden perder fácilmente el equilibrio propiciando peligrosas caídas.

Bajar de la acera

Las aceras son tan estrechas en los núcleos antiguos que los acompañantes no pueden caminar al lado de la persona que ayudan, sino que deben ir detrás o bajar de la acera.

Y eso, siempre que puedan, porque en muchas ocasiones los coches aparcados dificultan todavía más esta operación.

No han sido pocas las personas de la tercera edad que han caído a causa de esta montaña rusa de aceras, o que se han visto obligadas a abandonar la acera al no poder continuar su camino debido a los postes que les privan de una mínima seguridad.

Un poste dificulta el paso en una acera de Pòrtol. | MIQUEL BOSCH

Medio siglo

Hace cerca de cincuenta años que las aceras conviven con estos postes, y con el paso del tiempo se han ido deteriorando sin que ningún consistorio haya afrontado seriamente el problema.

Desde el año 1973 y hasta los años ochenta y noventa, la gente podía caminar tranquilamente por en medio de la calle.

En verano, era costumbre que los vecinos tomasen el fresco sentados en sillas junto a las aceras.

Pero, con el auge del automóvil, desapareció aquella convivencia, sustituida por el peligro de los vehículos circulando y aparcados, dejando apenas un escaso metro de acera para los peatones.

Ninguno de los consistorios se ha preocupado realmente en las últimas legislaturas por resolver este problema endémica del municipio de Marratxí. Más bien al contrario: el tráfico de coches se ha incrementado en las vías del término.

Solicitudes de mejora

Cuando por parte de particulares se ha solicitado al Ayuntamiento mejoras en las aceras y la eliminación de los postes, todos los consistorios han respondido lo mismo: que retirar los postes costaba mucho dinero. Sin embargo, se quejan residentes en el municipio, siempre ha habido fondos para otras inversiones, lo que, en su opinión, demuestra que las personas de la tercera edad no han sido una prioridad, salvo cuando pueden utilizarse a nivel político, como en las fiestas del núcleo de Sant Marçal, conmemoraciones y otras actividades a las que los representantes acuden gustosos para hacerse la foto.

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Los residentes consideran que, en esta situación, también tienen parte de responsabilidad las asociaciones de la tercera edad y las asociaciones de vecinos, ya que, apuntan, ninguna de ellas ha dirigido un escrito solicitando la reparación y adecuación de estas aceras.