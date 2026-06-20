Los últimos relevos en las alcaldías de Mallorca: Consell, Sant Joan y Son Servera estrenan alcalde a menos de un año de elecciones

Cuando falta menos de un año para las elecciones municipales, tres municipios de Mallorca (Consell, Sant Joan y Son Servera) cambiaron este sábado de alcalde, en virtud de los acuerdos de gobernabilidad alcanzados en 2023.

Consell

Esta mañana fue elegida alcaldesa de Consell Sonia Daudén, convirtiéndose en la primera alcaldesa de Consell en sus cien años de historia. El pleno se celebró con ausencias como la del portavoz del PP, la concejala no adscrita y un concejal del PSOE.

Sonia Daudén, nueva alcaldesa de Consell, toma la vara de mando de manos de Isern / Miquel Bosch

El pleno, presidido por Manolo Arrom Torres, tercer teniente de alcalde, dio a conocer los candidatos: Sonia Daudén, de Som Consell, y por parte del PP, el tercero de la lista, José María Amengual, momento en que el exalcalde Andreu Isern protestó, ya que según la ley únicamente podían presentarse los cabezas de lista. El secretario interrumpió el pleno para efectuar las correspondientes comprobaciones y, después de más de quince minutos de interrupción, regresó ratificando la denuncia del portavoz del PSOE, Andreu Isern, y que únicamente podía ser candidato, aunque estuviera ausente, el cabeza de lista, momento en el cual el PP retiró su propuesta y mantuvo como candidato al cabeza de lista ausente, Jorge Juan Homar. Salió elegida como alcaldesa Sonia Daudén con los votos de todos los concejales presentes y en contra de los tres del PP.

Quiero ser una alcaldesa accesible y próxima, que escuche y dialogue, una alcaldesa para todos. Este año continuaremos con el trabajo iniciado, consolidando proyectos y gobernando desde el diálogo y la proximidad Sonia Daudén — Alcaldesa de Consell

Después de jurar su cargo y recibir de Andreu Isern la vara de mando, Sonia Daudén ocupó su lugar para presidir el pleno, efectuando un discurso en el cual no faltaron los agradecimientos, destacando en su intervención: «Considero la política una forma de servicio y durante estos once años como regidora he trabajado desde esta convicción. Creo que gobernar no consiste solo en gestionar recursos e impulsar proyectos. Gobernar también es cuidar y estar al lado de las personas. Por eso quiero ser una alcaldesa accesible y próxima, que escuche y dialogue, una alcaldesa para todos. Este año continuaremos con el trabajo iniciado, consolidamos proyectos y gobernamos desde el diálogo y la proximidad».

Sant Joan

Cati Perelló se convirtió este mediodía en la primera alcaldesa socialista de Sant Joan. Este sábado se celebró la sesión plenaria extraordinaria para cumplir el pacto de gobierno entre MÉS y PSOE, con el fin de ceder el último año de legislatura a los socialistas. En una sala de plenos abarrotada, Richard Thompson entregó la vara de mando a Perelló con un claro compromiso de que «el equipo de gobierno hará todo lo posible para que este cuarto año de legislatura terminemos los compromisos pendientes». Con Cati Perelló elegida como nueva alcaldesa de Sant Joan, la sala de plenos estalló en aplausos y algún que otro «bravo».

FOTOS | El cambio de alcaldía en Sant Joan, en imágenes / R.F.

Ya con la vara de mando en manos de la nueva alcaldesa, llegaron los parlamentos. Perelló aseguró que este sábado era «un día muy especial» y reconoció que asumía la alcaldía «con una emoción difícil de explicar», pero también «con humildad, responsabilidad y con la voluntad firme de hacer un muy buen trabajo por Sant Joan». La nueva alcaldesa destacó que su nombramiento era fruto del acuerdo de gobierno alcanzado con MÉS en junio de 2023 y quiso reconocer el trabajo de todas las personas que confiaron en «otra manera de hacer política», más humana, cercana y centrada en las personas.

En su intervención, Perelló dedicó palabras de agradecimiento al alcalde saliente, Richard Thompson. «Fue un placer compartir contigo tres años de equipo de gobierno y aprender de tu talante dialogante y constructivo», señaló, antes de expresar su voluntad de mantener la misma dinámica de trabajo. También agradeció la labor de los regidores del equipo de gobierno y de la oposición, a quienes trasladó que «las puertas de la alcaldía siempre estarán abiertas» para escuchar y buscar aquello que une por el bienestar de Sant Joan.

Asumo este relevo con el mismo espíritu, la misma lealtad al pacto de gobierno y teniendo claro que lo que nos une es mucho más fuerte que aquello que nos puede diferenciar Cati Perelló — Alcaldesa de Sant Joan

La nueva alcaldesa extendió sus agradecimientos a los trabajadores del Ayuntamiento, a los que definió como «el motor del Consistorio», al Partido Socialista de Sant Joan, a las personas que participan y proponen, y también a su familia y amigos por su apoyo incondicional. De manera especial, tuvo palabras para su pareja y para su hijo, al que definió como su inspiración y la razón que la motiva a trabajar por «un Sant Joan mejor».

Perelló reivindicó también el trabajo realizado durante aquellos tres años al frente de áreas como Educación, Igualdad y la Mancomunitat, y citó proyectos como la escoleta Es Molins y la reforma que se estaba llevando a cabo en la biblioteca. «Asumo este relevo con el mismo espíritu, la misma lealtad al pacto de gobierno y teniendo claro que lo que nos une es mucho más fuerte que aquello que nos puede diferenciar», afirmó.

La nueva alcaldesa remarcó que trabajaría «para todos y todas» hasta junio de 2027. «Desde la alcaldía seguiré escuchando a todo el mundo, porque pienso que cuando se gobierna un pueblo se gobierna para todos», defendió. Perelló subrayó que intentaría «con todas sus fuerzas» cumplir el pacto de gobierno firmado y seguir trabajando por mantener «un Sant Joan limpio, cuidado y vivo».

Son Servera

Jaume Servera, del Partido Popular, dejó la Alcaldía de Son Servera en manos de Pep Servera, de Independents, quien le sustituirá durante el último año de legislatura. El ya exalcalde presentó su dimisión el pasado 10 de junio para dar cumplimiento al pacto de gobernabilidad suscrito al inicio del mandato entre ambas formaciones, acuerdo que permitió la constitución del actual equipo de gobierno municipal.

Este relevo no será el único cambio en el ejecutivo local. Jaume Servera abandonará la Alcaldía, pero continuará al frente de las áreas de Urbanismo y Relaciones Institucionales. Por su parte, el nuevo alcalde, Pep Servera, compatibilizará la máxima responsabilidad municipal con las concejalías de Hacienda, Ferias, Turismo, Agricultura y Pesca.

El pleno de investidura contó con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, así como de una amplia representación del sector hotelero de Cala Millor.