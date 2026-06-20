Sant Joan ya tiene a su primera alcaldesa socialista: Cati Perelló

Cati Perelló se ha convertido este mediodía en la primera alcaldesa socialista de Sant Joan. Este sábado se ha celebrado la sesión plenaria extraordinaria para cumplir el pacto de gobierno entre MÉS y PSOE, con el fin de ceder el último año de legislatura a los socialistas. En una sala de plenos abarrotada, Richard Thompson ha entregado la vara de mando a Perelló con un claro compromiso de que «el equipo de gobierno hará todo lo posible para que este cuarto año de legislatura terminemos los compromisos pendientes». Con Cati Perelló elegida como nueva alcaldesa de Sant Joan, la sala de plenos ha estallado en aplausos y algún que otro “bravo”.

Ya con la vara de mando en manos de la nueva alcaldesa, han llegado los parlamentos. Perelló ha asegurado que este sábado era «un día muy especial» y ha reconocido que asumía la alcaldía «con una emoción difícil de explicar», pero también «con humildad, responsabilidad y con la voluntad firme de hacer un muy buen trabajo por Sant Joan». La nueva alcaldesa ha destacado que su nombramiento es fruto del acuerdo de gobierno alcanzado con MÉS en junio de 2023 y ha querido reconocer el trabajo de todas las personas que han confiado en «otra manera de hacer política», más humana, cercana y centrada en las personas.

«El verdadero protagonismo no es de quien gobierna, sino de quienes hacen pueblo cada día» Cati Perelló — Alcaldesa de Sant Joan

En su intervención, Perelló ha dedicado palabras de agradecimiento al alcalde saliente, Richard Thompson. «Ha sido un placer compartir contigo tres años de equipo de gobierno y aprender de tu talante dialogante y constructivo», ha señalado, antes de expresar su voluntad de mantener la misma dinámica de trabajo. También ha agradecido la labor de los regidores del equipo de gobierno y de la oposición, a quienes ha trasladado que «las puertas de la alcaldía siempre estarán abiertas» para escuchar y buscar aquello que une por el bienestar de Sant Joan.

La nueva alcaldesa ha extendido sus agradecimientos a los trabajadores del Ayuntamiento, a los que ha definido como «el motor del Consistorio», al Partido Socialista de Sant Joan, a las personas que participan y proponen, y también a su familia y amigos por su apoyo incondicional. De manera especial, ha tenido palabras para su pareja y para su hijo, al que ha definido como su inspiración y la razón que la motiva a trabajar por «un Sant Joan mejor».

Perelló ha reivindicado también el trabajo realizado durante estos tres años al frente de áreas como Educación, Igualdad y la Mancomunitat, y ha citado proyectos como la escoleta Es Molins y la reforma que se está llevando a cabo en la biblioteca. «Asumo este relevo con el mismo espíritu, la misma lealtad al pacto de gobierno y teniendo claro que lo que nos une es mucho más fuerte que aquello que nos puede diferenciar», ha afirmado.

La nueva alcaldesa ha remarcado que trabajará «para todos y todas» hasta junio de 2027. «Desde la alcaldía seguiré escuchando a todo el mundo, porque pienso que cuando se gobierna un pueblo se gobierna para todos», ha defendido. Perelló ha subrayado que intentará «con todas sus fuerzas» cumplir el pacto de gobierno firmado y seguir trabajando por mantener «un Sant Joan limpio, cuidado y vivo».

En este sentido, ha defendido un pueblo en el que los niños puedan crecer felices, los jóvenes encuentren oportunidades, las personas mayores se sientan valoradas y respetadas, el tejido asociativo continúe siendo motor de convivencia y las empresas, comercios y emprendedores encuentren el apoyo necesario para generar actividad y puestos de trabajo. «Mi puerta de la alcaldía estará siempre abierta para atender las inquietudes, propuestas y problemas relacionados con la gestión de Sant Joan», ha afirmado. Perelló ha concluido asegurando que asume el cargo «con orgullo», pero con la convicción de que «el verdadero protagonismo no es de quien gobierna, sino de quien hace pueblo cada día».

Despedida

Por su parte, Richard Thompson se ha despedido de la alcaldía después de «tres años y tres días» al frente del Ayuntamiento. En un discurso emotivo, ha asegurado que la vara de mando es «un símbolo de responsabilidad y privilegio» y ha definido su etapa como alcalde como «un honor y una aventura». Thompson ha agradecido al pueblo de Sant Joan haber acogido a un británico y ha explicado que la alcaldía ha sido para él una experiencia de aprendizaje, humildad, honestidad, negociación y trabajo en equipo.

El alcalde saliente ha tenido palabras de reconocimiento para Cati Perelló, de quien ha destacado su «capacidad de trabajo incansable». También ha agradecido la labor de los regidores de la oposición, que, según ha señalado, le han aportado ideas y han ejercido una voz crítica cuando ha sido necesario. Thompson ha hecho extensivo su agradecimiento a los trabajadores municipales, a los exalcaldes y exalcaldesas, a los regidores de MÉS per Sant Joan, a las comisiones de trabajo, voluntarios y vecinos, así como a MÉS per Mallorca y a MÉS per Sant Joan por el apoyo recibido durante estos años.

Durante su intervención, Thompson ha recordado algunos momentos que, ha asegurado, no olvidará nunca, como el día en que abrió la puerta de la alcaldía y encontró a jóvenes de 13 y 14 años con propuestas para las fiestas. «Tan jóvenes y con ganas de hacer cosas por su pueblo», ha remarcado. También ha puesto en valor la implicación de Protección Civil y los mensajes recibidos en los últimos días de vecinos que le han trasladado que ha sido un alcalde que ha sabido escuchar. «Sant Joan se junta cuando hace falta. Es una comunidad que cuida a su gente», ha concluido antes de dedicar un agradecimiento especial a su familia.

Colaboración

Desde la oposición, El Pi ha ofrecido su mano a la nueva alcaldesa para colaborar por el bien del pueblo. En el turno de palabra del PP, Hermosinda Mariño ha querido hacer un doble discurso, uno como amiga de Cati Perelló y otro como representante política. «Como amiga estoy muy contenta y orgullosa de que seas alcaldesa». Mariño ha recordado la relación personal que las une y la ha definido como «una gran trabajadora», «una mujer valiente» y con «unos valores incalculables».

Ya desde el plano político, la representante del PP ha deseado a Perelló que haga «un muy buen trabajo para Sant Joan». La oposición también ha tenido palabras de agradecimiento para el alcalde saliente, Richard Thompson, por su labor durante los tres primeros años de legislatura.

El cambio de alcaldía ha concluido con un piscolabis a las afueras del Ayuntamiento, donde vecinos, familiares y representantes municipales han brindado por la nueva alcaldesa de Sant Joan.