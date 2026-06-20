Pollença colocará 34 nuevas piedras de la memoria para recordar a víctimas del fascismo

El municipio de Pollença continuará ampliando el proyecto Stolpersteine con la colocación de 34 nuevos adoquines en memoria de las víctimas locales —asesinados y desaparecidos— durante el golpe de Estado franquista y la Guerra Civil. De ellos, 27 se instalarán este verano, mientras que los siete restantes quedarán pendientes para una fase posterior.

La colocación de las primeras 27 piedras de la memoria ya está prevista y se llevará a cabo en tres jornadas consecutivas, los días 7, 8 y 9 de julio, en horario de 10 a 12 horas. El calendario ha sido acordado con el Govern y contará con la participación de familiares de las víctimas, con quienes se coordinarán previamente los recorridos y horarios a través de la Comissió de Memòria Històrica.

Los adoquines se distribuirán entre distintos puntos del núcleo de Pollença y el Port de Pollença, en ubicaciones consensuadas con las familias. Entre ellas figuran calles y espacios como Pere Josep Cànaves, Càrritx, Temple, Major, Plaça Vella, Monti-Sion, Calvari, Joan XXIII, el Passeig Anglada Camarasa o la Plaça Miquel Capllonch, entre otros.

Los 27 adoquines que se colocarán estos tres días corresponden a las siguientes víctimas: Antonio Fenoy Blanes, Josep Vilanova Lliteres, Joan Lluís Vives, Cosme Llobera Pallicer, Antoni Capó Seguí, Joan Vidal Sitjar, Joan Genestar Torrandell, Joan Torrandell March, Dionís Alcal Rebassa, Josep Pont Cladera, Josep Seguí Rotger, Antoni Castanyer Cifre, Josep Solivelles Amorós, Antoni Oliver Jordà, Miquel Segura Bonnín, Miquel Cerdà Provençal, Bartomeu Cabanellas Botia, Joan Matheu Capllonch, Miquel Marquet Perelló, Manuel Pérez Salas, Ramon Crespo Biosca, Joan Domingo Covas, Joan Losa Campomar, Bartolomé Espasa Albi, Rafael Arrabal Ruiz, Jordi Munar Cantallops y Francesc Vives Torrandell.

Por su parte, siete adoquines no podrán instalarse durante esta fase al encontrarse aún en proceso de grabación. Estas piezas, que serán cedidas posteriormente por el Govern balear al Ayuntamiento, se colocarán en una segunda etapa. Corresponden a Antoni Cantallops Cifre, Bernat Crespí Colomar, Martí Vicens Vilanova, Miquel Company Crespí, Miquel Campins Cerdà, Joan Cerdà Rebassa y Guillem Company Crespí.

El proyecto Stolpersteine ya tuvo su primera expresión en el municipio en diciembre de 2018, cuando se instaló el primer adoquín frente al Ayuntamiento en memoria de Pere Josep Cànaves Salas, alcalde republicano de Pollença asesinado durante la Guerra Civil.

Las jornadas de colocación previstas para julio serán abiertas a toda la ciudadanía y contarán con actos de homenaje en cada punto, cuyo programa detallado —incluyendo rutas y estructura de los actos— se dará a conocer en los días previos.

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Con esta iniciativa, Pollença reafirma su compromiso con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento público de las víctimas de la represión fascista.